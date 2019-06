Den 10. juli 2016 forsvant 17 år gamle Emilie Meng i Korsør i Danmark. Politiet bekreftet at hun var blitt drept, men sa aldri hva som var dødsårsaken.

Hun ble funnet død i et vann som ligger en 40 minutters kjøretur fra Korsør.

De siste dagene har det kommet ny informasjon om en feil i et IT-program som kan ha vært avgjørende for etterforskningen, skriver Ekstra Bladet.

Feilen skal ha rammet innsamlingen av opplysninger knyttet opp mot telefonbruk. Telefonbruk-informasjon kan ha blitt slettet som følge av feilen, ifølge danske BT.

– Det er en feil som jeg nå har fått bekreftet, og som var innblandet i Emilie Meng-etterforskningen, sier Mai-Brit Storm Thygesen, familiens bistandsadvokat til BT.

– Ingen vet hva det betydde for saken konkret. Om det har manglet teleopplysninger, er det helt åpenbart at det har vanskeliggjort etterforskningen. Det kan ha fått den konsekvensen at gjerningsmannen ikke har blitt funnet, utdyper hun.

Feilen kan ha påvirket straffesaker helt fra 2012 til 2019.

– Emilies familie er orientert om at feilen har vært til stede i denne etterforskningen. De synes det er svært trist og ergerlig, sier bistandsadvokaten.

Bred etterforskning

I begynnelsen hadde politiet flere ulike teorier om hva som hadde skjedd, de så blant annet på mulighetene for at hun selv kunne ha reist vekk av fri vilje, men de mistenkte raskt at 17-åringen var utsatt for en kriminell handling.

Forsvinningen satte i gang en omfattende politietterforskning.

Det ble lett over alt etter Emilie, og flere personer i nærområdet som tidligere var dømt for seksuell vold ble en etter en sjekket ut av saken.

Politiet mottok et enormt antall tips, og etterforsket bredt.

Etterlyste to personer

I oktober i fjor meldte et nytt vitne seg til politiet.

En ung kvinne oppga å ha gjort en observasjon om morgenen 10. juli, bare timer etter at Emilie forsvant.

Vitnet kjørte bil da hun så «en mindre eller mellomstor lys bil, som var parkert og hadde bagasjerommet åpent. Ved siden av bilen sto en mann, og det så ut som om han løftet på en tung gjenstand».

På bakgrunn av dette etterlyste politiet en traktorfører og en bilist, som kvinnen oppga å ha kjørt bak.

I fjor sommer ble også en hvit bil av typen Hyundai I30 etterlyst. Bilen ble observert i området rundt Korsør stasjon da Meng forsvant.