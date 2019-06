– Politiet kan ha brutt loven

Argumentene til politiet er tatt til følge av tingretten i Sør-Østerdal, som besluttet overvåking. Først i fire uker. Så i ytterligere fire uker, som er makstiden som kan gis for kameraovervåking.

– Retten finner på bakgrunn av sakens dokumenter at det foreligger skjellig grunn til mistanke for overtredelse av animalbiproduktforskriften, skriver dommerfullmektigen som har avgjort saken.

Spredning av sykdom

Skogeier Per Tore Indset sier at de fikk muntlig beskjed fra Mattilsynet om at det var greit å bruke avlivet gris på åte, noe tilsynet har bekreftet skriftlig i etterkant.

Politiadvokat Henning Klauseie. Foto: Olav Wold

I begjæringene fra politiet legges det vekt på at åtet kan spre sykdommer.

– Det kan være skadelig for for viltet i området (sykdom etc), skriver politiet.

– Det er påfallende at man ikke spør grunneier og at man ikke fjerner det eventuelt smittebringende dyrekadaveret. Alt dette er svært påfallende, sier advokat Jostein Løken.

Tipsene politiet fikk inn er også frigitt. De har flere henvisninger til ulv.

Advokat Jostein Løken undersøker nå overvåkingssaken for revejegeren og skogeieren. Foto: Olav Wold

Det framgår at det har kommet tips om åteplassen siden oktober 2016. Da kommer det et anonymt tips som handlet om at døde husdyr var lagt ut i skogen.

Giftåte?

– Tipseren beskriver dette som en åteplass for ville dyr, heter det i politinotatet. Og rapportskriveren legger til at åtet ligger innenfor revirgrensene tll ulvene i Letjennaflokken.

I februar 2017 kommer det inn to anonyme tips om at det er funnet kyllingskrotter spredd ut langs skogsbilveier i Letjennareviret.

– Disse ble ikke samlet inn for analyse, men tipseren spekulerer i om dette kan være lagt ut som giftåte, heter det i rapporten.

Så kommer det nye tips om åtet i mars og april, samme år.

Bilde av det revejegeren og skogeieren fant

–Tipseren hadde vært ved åtet igjen, og observert spor etter ulv der. Han har også sett markering etter ulv i dette området. I tillegg forteller tipseren at det ligger en jaktbu cirka 70 meter fra åtet, framholdes det i notatet.

I august 2017 kom tipset om at det er observert en død gris på åteplassen.

– Kan være ulovlig

– Det er jo langt i fra den døde grisen som er interessant i denne saken. Det er andre ting de er ute etter. Iallefall nå som vi vet at de fikk kjennelse til dobbel lengde på overvåkingen av området. Kameraet er satt opp ene og alene for å forsøke å ta noen som skyter en ulv her, mener grunneier Per Tore Indset.