Saken oppdateres!

Bærum-Vålerenga 5-3

Fram Larvik-Strømsgodset 2-1

Strømmen-Lillestrøm 1-0

Tromsdalen-Sarpsborg 08 1-0

Slik ser det altså ut. Hele fire eliteserielag ble sendt på hodet ut av cupen i tredjerunde.

Og det av 2. divisjonsklubbene Bærum og Fram Larvik, samt Strømmen og Tromsdalen som sliter i bunnen av Obos-ligaen.



– Jeg har aldri vært med på i tredje runde at topplagene er så ute å kjøre som de har vært i dag, sier Ivar Hoff i FotballXtra.

Disse er videre:

Brann hadde ingen særlige problemer borte mot Sogndal, til tross for at keeper Eirik Holmen Johansen på klønete vis ga Sogndal straffen som sendte dem i ledelsen etter 27 minutter. Det endte 2-1 til Brann etter et uheldig selvmål av Stefan Antonijevic, og scoring av Amer Ordagic.

Mjøndalen gjorde i likhet med Brann jobben og slo Grorud 1-0.

Kristiansund er også videre etter å ha slått Levanger 3-1.

KFUM Oslo hadde aldri noe problemer mot Neste-Sotra og vant 4-0 der Moses Mawa hadde tre av fulltrefferne.

Viking slo Sandnes Ulf 2-1.

Ranheim har uttalt at de satser alt på cupen og gjorde som de skulle da de slo Skeid 3-0.

Rosenborg hadde lenge store problemer mot Ull/Kisa. Det måtte ekstraomganger til etter 1-1 etter ordinær tid, men Samuel Adegbenro reddet trønderne og sikret 2-1.

Odd lå lenge under mot Sandefjord, men en sen scoring av Espen Ruud sikret ekstraomganger på 1-1. På den halvtimen ble det ingen scoringer, men Odd vant 3-1 på straffesparkkonkurransen.

Kampene Bryne-Haugesund og Aalesund-Molde er ikke ferdig.