Bærum-Vålerenga 5-3

Bærum – som ligger midt på tabellen i 2. divisjon – var levnet få sjanser mot storebror Vålerenga på eget gress i tredje runde i cupen.

– Det er vondt. Jævlig, sier en svært skuffet Ronny Deila til TV 2.

– Det er så skuffende at jeg nesten ikke forstår hva som har skjedd, fortsetter han.

Laget hans falt sammen etter å ha ledet 2-0 etter halvtimen spilt. Han er spesielt kritisk til lagets innsats på defensiv dødball.

– Når vi slipper inn tre mål på dødball, blir det trøbbel. Det ser ut som at vi er elleve høns som flyr i hver vår retning – istedenfor at noen samler hønene og har noen haner utpå der som sier «hei, sånn skal vi være». Da får et godt Bærum-lag enda flere muligheter, raser Deila.

– Hva er det som skuffer deg mest?

– At vi ikke gjør det vi blir enige om, at vi ikke står sammen, altfor mye individualisme og at vi tenker på oss selv istedenfor laget. Gjør den harde jobben – for hverandre, til hverandre, snakke med hverandre og rettlede hverandre. Når du mister hodet sånn, ser du hva som skjer, svarer han.

Vålerenga gjorde noen bytter på laget, men stilte med en sterk ellever.

Kampen åpnet etter planen for Ronny Deilas menn. Aron Dønnum sendte gjestene i ledelsen allerede etter åtte minutter.

Etter drøyt halvtimen spilt doblet Chidera Ejuke for Vålerenga.

Så, fire minutter før pause, kom første tegn på hva de fremmøtte på Sandvika Stadion hadde i vente. Jan Aubert reduserte på straffe.

Etter pause raknet det fullstendig for storfavoritten. Ti minutter ut i andre omgang var Bærum i ledelsen, etter et lekkert frispark signert Martin André Berg. Fem minutter senere doblet Adonai Kidane ledelsen med en utsøkt volleyscoring.

Ekspertpanelet i FotballXtra fulgte målløse med på det som skjedde.

– Hva skjer her? Det er en fantastisk avslutning, sa Steffen Iversen.

Om lag et kvartet før full tid reduserte Matthías Vilhjalmsson. Deretter hadde gjestene et par store sjanser til å utligne, men istedenfor var det Bærum som økte ledelsen etter en keepertabbe av Adam Larsen Kwarasey.