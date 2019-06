Rosenborg slapp med skrekken: – Meget svakt

Ull/Kisa - Rosenborg 1-2 (0-0)

Det måtte ekstraomganger til for å avgjøre Rosenborgs cup-skjebne, men etter 125 minutter kunne trønderne puste lettet ut.

Rosenborg hadde ikke den beste oppladningen til cupens tredje runde. Onsdag morgen ble fem av spillerne hjemme grunnet omgangssyke, noe som gjorde at Eirik Horneland måtte fylle troppen med flere unggutter.

Selv med fraværet av noen spillere var naturligvis Hornelands menn storfavoritter da de dro til Jessheim for å møte Ull/Kisa. Men trønderne hadde problemer med å hamle opp med 1.divisjonslaget.

– Meget skuffende

Ull/Kisa gikk i angrep fra start og styrte faktisk spillet de første 45 minuttene. Ikke en eneste målsjanse kunne Rosenborg notere seg etter førsteomgang.

– Det er Ull/Kisa som har styrt nesten hele kampen og Rosenborg har ikke skapt en eneste åpenbar målsjanse. De har hatt noen skuddforsøk og noe klabb og babb på en corner, men jeg har ikke skrevet ned en eneste målsjanse til Rosenborg. Det er et meget skuffende Rosenborg, sier Steffen Iversen i FotballXtra.

Etter pause fortsatte målsjansene å vente på seg. Rosenborgs første målsjanse kom godt ut i omgangen etter en corner.

– Rosenborg må opp noen hakk både energi- og spillemessig. Et meget skuffende Rosenborg, konkluderer Iversen.

I det 65. minuttet kom målet som hadde lagt i luften - og ikke til Rosenborg. Ole Kristian Langås fikk æren av å sende hjemmelaget i ledelsen da hun satte inn 1-0 mot gamleklubben.

– Et fantastisk fint angrep som går opp på høyresiden og bare triller den enkelt forbi. En fin stikker mellom back og stopper. Det er ingen som henger på. Det er fortjent at Ull/Kisa leder etter det de har prestert i den første omgangen mot et meget, meget svakt Rosenborg-lag, sier Iversen.

TV 2s fotballeksperter stilte seg undrende til Rosenborg-forsvaret og hvorfor Gjermund Åsen var plassert som venstreback.

– Jeg skjønner at de har litt utfordringer med mannskapet sitt idag, men han som var eliteseriens kanskje beste offensive spiller når han hadde dagen i fjor, han blir altså brukt som venstreback av Horneland. Og se hvordan de forsvarer seg her, altså, en enkel pasning på et løp som går rett frem, og så er de igjennom hele forsvaret, sier Jesper Mathisen i FotballXtra.

Rosenborg-utligning

Etter den første timen av denne cupkampen så det stygt ut for Rosenborg, men i det 72. minutt beroliget David Akintola RBK-fansen i hvert fall noe. Angrepsspilleren fyrte løst et skudd som Ull/Kisa-keeper Stefan Hagerup burde reddet. Men da han ikke gjorde det, sto det 1-1 på Jessheim.