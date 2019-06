Klæbo var storfavoritt etter allerede å ha gått til topps på mixed teamsprint i rulleskiløypen på Hamar.

Rundt den siste svingen knivet han med Even Northug og hjemmehåpet Stian Berg om seieren.

Sistnevnte gikk på trynet, som gjorde at Klæbo kunne rulle alene i mål.

– Jeg tror Berg hadde vunnet om han ikke falt, kommenterte TV 2s Marius Skjelbæk.

Den tøffeste konkurrenten var ventet å være russiske Aleksander Bolsjunov. Russeren klarte imidlertid ikke å henge med hele veien inn, og måtte ta til takke med en tredjeplass.

– Det er en utrolig artig runde og løype. Det er artig å få gå her, og prikk likt en sprint. Men hakket tyngre. Du får ikke hvile i ett parti, sier Klæbo til TV 2.

Falla suveren

Maiken Caspersen Falla vant kvinnesprinten på suverent vis. Tiril Udnes Weng var nærmest å følge.

Therese Johaug måtte nøye seg med en fjerdeplass, mens den russiske stjernen Natalja Neprjajeva endte langt bak i finalen på en sjetteplass.

– Formen er som den burde være på den tiden her. Jeg løp Birken, så jeg var litt sliten i beina, men å sprinte kan jeg jo. Så det gikk fint, sier Falla til TV 2.

Northug gikk feil

Før de individuelle finalene, gikk det stjernespekkede feltet teamsprint.

Den ble preget av at Petter Northug, for anledningen ikledd badeshorts, gikk feil i den ene svingen.

– Jeg kunne klart svingen, men det var av hensyn til sikkerheten. Det sto folk der. 92 kilo Northug ut blant folkemengden vil vi ikke se her i dag, men jeg fikk bekreftet at formen er der jeg vil den skal være, sa Northug til TV 2.

Klæbo bare lo av kameraten i etterkant.

– Jeg vet ikke om det var taktisk. Jeg tror nesten at han bevisst sparer seg til heatet etterpå, sa Klæbo med et glimt i øyet.

Klæbo vant sprinten på lag med Maiken Caspersen Falla. Tiril Udnes Weng og Stian Berg ble nummer to, mens Natalja Neprjajeva og Aleksander Bolsjunov ble nummer tre.

Klæbo ser gjerne at øvelsen blir introdusert i verdenscupen til vinteren.

– Det er et spennende konsept, og at artig at vi kan få gå sammen. Det blir spennende å se om det slår seg inn. Jeg tror at Norge kan ha mulighet til å stille med ganske mange gode lag, sier han.