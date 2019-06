I dag stemmer Stortinget for å kreve inn 15 nye bompengemilliarder for å bygge ut E6 i Trøndelag, Hedmark og Oppland og E18 i Telemark.

To av prosjektene skulle egentlig vedtas 5. juni, men ble flyttet til 19. juni.

TV 2 kunne fortelle at det skjedde etter en intern dragkamp i regjeringen.

– Dette er prosjekter som vi i sum har kuttet kostnadene med 8 milliarder kroner. Vi kutter bomstasjoner i veiprosjektene og vi gjør det gratis å kjøre på sideveiene, sier samferdelsminister Jon Georg Dale til TV 2.

Han møtte Sverry Myrli (Ap) og Arne Nævra (SV) til debatt.

– Det er Frp som har laget dette til en dramatisk dag. Det ble utsatt fordi Frp skulle ha et krisemøte. Det er Frp som har hauset opp denne debatten, sier Myrli til TV 2.

Han kaller Dale «dobbeltkommunikasjonsminister».

– Vi andre har forsvart bompenger. Samferdelsministeren sier han er imot bompenger, han er dobbeltkommunikasjonsminister! Han lover mer veier, han lover lavere bompenger, og så krever han inn stadig mer i bompenger, sier Ap-politikeren.

– Det vi gjør er å få bygd tre viktige veiprosjekt med fireltsmotorvei. Arne Nævra vil svekke standaren, men sørge for at bilistene betaler like mye, sier Dale.

Nævra sier SV er de eneste som stemte imot prosjektene i transportkomiteen.

– Det dere glemmer bort er at det går parallelt en jernbane, som du ikke har prioritert, sa han til samferdelsministeren.

– Det er jernbanen som skal binde Norge sammen, ikke firefeltsmotorveger.