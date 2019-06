Den omstridte utsendelsen av Abbasi-familien har skapt et stort engasjement landet rundt.

Onsdag kveld samlet kjendiser og deler av Trondheims befolkning seg i sentrum av byen for å vise sin støtte.

Blant en av de berørte er venninnen til Taibah Abbasi, Mona Elfareh (20). Hun ber folk sette seg inn i situasjonen familien har gått gjennom.

– Måten det skjer på er det verste. Vekket av politimenn midt på natta hvor de får beskjed om å pakke sakene sine i all hast. Blitt påsatt håndjern, fratatt telefonene og så kjørt vekk fra hjemmet uten kontakt, og i uvisse. Det ville vært trauamatiserende for alle, sier Elfareh til TV 2.

Kontakt på vei hjem

Hun har hatt jevnlig kontakt med Taibah siden Taibah kom tilbake til Norge.

Taibah og familien ble returnert til Norge etter at Afhganistan nektet å ta i mot dem fordi de ankom uten moren.

– Vi har hatt kontakt på Snapchat og meldinger etter at hun kom tilbake til Oslo. Første meldingen var hjerter for å vise at alt var bra. Jeg vet at det har vært traumatiserende for dem, rett og slett. Vi har jobbet ubeskrivelig hardt for at dette ikke skulle skje, det var familiens verste mareritt, forteller Elfareh.

Tok til tårene

Selv for Elfareh har de siste dagene vært en sterk påkjenning.

– De siste dagene har vært tøft, jeg kjenner på tårene selv. Jeg personlig var litt godtroende, trodde ikke det kom til å skje. Så skjedde det så plutselig, og man rakk ikke å gjøre noe som helst, verken si hade eller ta noen grep. Det var en tung beskjed vi fikk, forteller Elfareh.

På spørsmål om hvorfor dette kom så overraskende da det allerede var klart at familien fikk oppholdstillatelse er Elfareh klar i talen.

– De fikk oppholdstillatelse, men staten anket. De har kanskje vært her på overtid, men de har vært her og kjempet. Vi mener dette er hjemmet til familien, de skal ikke sendes ut, og derfor er de ikke på overtid, sier Elfareh.

Overveldende støtte

I Trondheim gikk demonstrasjonen av stabelen rundt klokken 18.30 onsdag kveld. Elfareh var konferansier under arrangementet.

Abbasi-familien var ikke til stede grunnet helseproblemer, opplyser familiens advokat.

– Arrangementet var så utrolig bra. Om politikerne tror dette roer seg så fort arrangementet er over, tar de feil. Vi skal stå på videre. Nå skal jeg vente til de kommer tilbake før jeg tar kontakt igjen. Jeg vet at Taibah er veldig glad i blomster, så skal kjøpe noen til henne, sier Elfareh.