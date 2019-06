Onsdag ettermiddag bekrefter de røde djevlene på sine nettsider at de er kommet til enighet med den spanske playmakeren om en ny kontrakt.

Mata har skrevet under på en avtale som binder ham til klubben ut 2020/21-sesongen.

I tillegg har Manchester United sikret seg en klausul som gjør at de kan forlenge avtalen med ytterligere ett år når den går ut.

– Det er en sann ære å fortsette i denne fantastiske klubben. Jeg har vært i Manchester United i fire år, og er stolt over å kalle Old Trafford hjemmet mitt, sier Mata til klubbens nettsider.

– Jeg ser fremt til å jobbe med Ole (Gunnar Solskjær) og hans fantastiske team. Planen de har for denne klubben er veldig spennende, så jeg er glad for å være en del av det, fortsetter 31-åringen.

Mata var på utgående kontrakt, og stod fritt til å forlate den engelske storklubben.

Solskjær er glad for at spanjolen blir værende.

– Juan er den ultimate proffen, og er en av de mest intelligente spillerne jeg har jobbet med. Han er et flott eksempel for de unge spillerne. Han vet hva det innebærer å spille for Manchester United, siteres kristiansunderen.

Mata fikk totalt 22 kamper i Premier League denne sesongen, og startet 16 av dem.