Så mange som 300 delfiner har strandet og dødd siden februar. Det er tre ganger så mange som vanlig, skriver CBS.

Også langs Chiles kyst har det blitt registrert unormalt mange delfindødsfall den siste tiden.

Det aktuelle området det rapporteres om er kysten fra Louisiana til Florida. Området som kalles Gulfkysten.

Bekymret

Den amerikanske forskeren Erin Fougeres har jobbet med å følge opp stranding av delfiner og seler langs kysten til New Jersey siden 1978. Hun sier den siste tids hendelser er urovekkende.

– Jeg vil si at det vekker bekymring, og det grenser til det alarmerende. Dette på grunn av at de hyppige hendelsene som vi har sett i den siste tiden, sier Fougeres til CBS.

Fakta om Tumler-delfin: Tumler-delfinen lever i tropiske strøk der vanntemperaturen er varm.

Noe som kjennetegner tumler-delfinens utseende er det korte kjeveparti. Den er ofte grå i fargen.

Delfinen pleier å bli mellom to og fire meter lang.

Tumleren er veldig sosial, og de lever til vanlig i grupper på rundt 10-15 individer.

Denne delfinarten kan svømme i opptil 30 kilometer i timen, og den kan dykke så langt som 250 under havoverflaten.

Forskere ser nå på mulige grunner til de hyppige delfin-dødsfallene. Blant annet effekten oljesøl kan ha for livet i havet skal forskes. Også effekten av eksponering for ferskvann, kjemikalier eller annen forurensning undersøkes.

– Dette er et område der delfiner har blitt utsatt for oljesøl tidligere, så vi undersøker om dette er årsaken. Har delfinene helseskader, er de mer utsatt for stress. Det er da det kan forekomme at de svømmer på land og dør, sier Fougeres.

Undersøkelser

Forskerne jobber nå på spreng med å komme til bunns i saken.

– Det er mye arbeid som gjenstår. Selv om strandingene skulle ha stoppet på dagen, så vil vi ha mye undersøkende arbeid igjen. Vi prøver nå å finne ut hvilke tester og analyser vi må foreta, og det kommer vi til å fortsette med, sier Fougeres.

– Hva enn det er som foregår så skal det ikke være noe trussel for mennesker, sier forskeren.