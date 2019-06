Onsdag offentliggjorde sykkellaget Wanty-Groupe Gobert de fem første rytterne til Tour de France. Blant dem var Odd Christian Eiking.

24-åringen var knust da han ble vraket til verdens største sykkelritt i 2018, men får nå altså oppfylt sin store drøm.

– Følelsen er rimelig god, eller den er veldig nære toppen. Jeg fikk meldingen i går, så det har sunket litt inn, sier Eiking til TV 2.

– Jeg var ganske sikker på at jeg skulle få plass, legger han til.

Signeringen med Wanty handlet om at Eiking så mulighetene til å få sykle Tour de France som større der.

Brøt Dauphiné grunnet sykdom

For tre dager siden måtte Askøyværingen bryte Critérium du Dauphiné grunnet sykdom. På forhånd hadde han fått beskjed om å fullføre for å få plass på Tour de France-laget, men til tross for at han måtte bryte, håpte Eiking likevel på en plass. Den har han nå fått.

– Jeg hadde ikke noe valg, så det var ikke så vanskelig for min del. Men de mente jo at jeg skulle fortsette, for det var viktig for dem å ha åtte mann i Paris. Men jeg tenkte jo at de kom til å ta til fornuften, og det gjorde de jo, sier Eiking og legger til:

– Jeg har prestert såpass bra i hele år - såpass jevnt, men jeg var aldri 100 prosent sikker på at jeg skulle få plass.

Wanty-Groupe Gobert begrunner valget på følgende måte:

– Eiking har bevist opp til flere ganger at hans talent kan ta ham helt til toppen. Han brøt Dauphiné på grunn av sykdom, men prestasjonene hans underveis den uken har overbevist oss om at han har kaliber til å skinne i Tour de France, skriver laget på sine hjemmesider.

– Vil kjempe i toppen

Når Eiking nå skal sykle sitt første Tour de France i karrièren er familien på plass i Frankrike for å heie ham fram.

– Ikke hele veien, men de skal nedover ja. De blir med på noen etapper. Alle er glade selvfølgelig, sier Eiking.

De fire andre som er tatt ut fra Want-Groupe Gobert så langt er Aimé De Gendt, Guillaume Martin, Xandro Meurisse og Andrea Pasqualon.

Eiking går for å hevde seg i verdens største sykkelritt.

– Det er jo mange tøffe etapper, verdens største sykkelritt. Så målet er å kjempe i toppen på enkelte etapper. Klarer jeg det, så blir jeg fornøyd. Å vinne en etappe er større enn å vinne sammenlagt, sier Eiking.