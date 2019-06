Eva (21) er jomfru: – 14 år gamle meg hadde blitt forskrekket

«Snart fyller jeg 21 år. Jeg har et ganske vanlig liv og driver med det samme som mange på min alder. Men jeg skiller meg litt ut i mengden fordi jeg ikke har hatt sex ennå.»

Slik starter det åpenhjertige innlegget til Eva Østigård, som ble publisert i Si ;D i Aftenposten i slutten av mai.

Denne uken gjestet hun God morgen Norge på TV 2.

I kjølvannet av innlegget forteller hun at det føltes riktig å tørre og være ærlig om temaet, som for mange mennesker er tabu.

– Veldig lenge har dette vært et tema jeg har skjult og ikke noe jeg har ønsket å snakke om. Jeg har følt at det har vært så feil, og noe som jeg ikke ville skulle være meg, forteller hun til God morgen Norge.

– Det skjedde aldri

Ifølge Ung.no er gjennomsnittlig debutalder 17 år for jenter og 17,9 år for gutter. Eva tror at grunnen til at hun ikke har debutert er fordi hun ikke har følt seg ordentlig komfortabel ennå.

– Jeg har ikke vært i en situasjon der jeg har følt meg trygg, sier hun og legger til:

– Jeg tenkte at jeg ville begynne da jeg var 14 år, men det skjedde aldri. 14 år gamle meg hadde blitt helt forskrekket av å se 21 år gamle Eva uten å ha gjort noe.

Det å være jomfru var Evas verste mareritt tidligere. Hun ønsket nemlig ikke å skille seg ut fra mengden som tenåring.

– Man vil bare være som alle andre, i hvert fall når det gjelder sex fordi det handler om å bli voksen og få erfaring, føler jeg.

Ikke alene

Sexolog og Juntafil-profil, Tuva Fellman, roser Eva for at hun tør å være åpen om sin egen seksualitet, og påpeker at hun slettes ikke er alene.

– Dette tror jeg er noe mange kjenner på. Når det kommer til gjennomsnitt så er det mange under, men det er også veldig mange over. Jeg tror det å høre noen prate om dette åpent er utrolig bra, sier hun og fortsetter:

– Vi får inn ganske man henvendelser fra begge kjønn langt opp i 20-årene som ikke har debutert seksuelt og som er ganske bekymret for det. En del skammer seg over det.

Lek fører til sexpress

21-åringen forteller at vennene hennes støtter henne, og at hun er åpen med dem om temaet. Derimot er det ikke alltid like lett å være åpen med bekjente.

– Noen ganger har jeg latet som at jeg har hatt sex, sier Eva åpenhjertig, og forteller at det er grunn til å tro at mange føler på et sexpress:

– Jeg har følt litt på det. Men jeg har venner som ikke har følt på det i det hele tatt. Det blir snakket mer om sex da folk begynner på videregående. Da blir det for eksempel snakk om det på fest, sier hun og referer til drikkeleken «Jeg har aldri».