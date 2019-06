Våren 2020 kommer Idol tilbake til TV 2 med sin ellevte sesong.

Som sist skal Katarina Flatland (29) lede sangkonkurransen.

– Etter fjorårets uforglemmelige jubileumssesong, synes jeg det er helt rått å igjen skulle få være med på jakten på Norges neste Idol. Sesong ti bød på så mye bra og spennende, så jeg er mildt sagt i ekstase over å begi meg ut på en ny runde, sier Flatland i en pressemelding.

Det var 18-åringen Øystein Hegvik som vant fjorårets sesong, som var den tiende i rekken.

Reiser rundt i Norge

Et nytt grep denne Idol-sesongen, er at Flatland vil ta med seg TV-produksjonen og holde audition på et sted som du kan være med på å bestemme.

– Nytt av året er at vi ønsker å reise rundt i det vakre landet vårt, og holde auditions ikke bare i de store byene, men nå også på de små perlene våre. I år vil vi altså sende dommerne ut på hver sin audition, og gjerne til de mindre åpenbare plassene, sier Flatland.

Idol-programlederen har en oppfordring til folk:

– Vil du eller din by eller bygd få besøk av Idol? Lag en video som virkelig overbeviser oss om at jeg og én av dommerne tar med oss Idol-sirkuset til stedet du ønsker. Engasjer venner, familie, medelever, kollegaer, ordfører, bikkja, ja, gjerne hele lokalsamfunnet, sier hun.

Publiser videoen din på Instagram merket med #mittidolsted, så kan det hende at nettopp ditt sted ender opp i den endelige avstemningen.

Ut fra videoene som publiseres, vil Idol-redaksjonen plukke ut kandidatene som får bli med i den endelige avstemmingen på TV2.no.

Her kan du melde deg på Idol 2020.