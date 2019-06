Roy Arne kjører daglig mannen som angrep ham

Roy Arne Monsen (38) kjørte buss i Stavanger-området like før julen 2018. Han ventet på en ny sjåfør som skulle ta over vakta hans da angrepet skjedde.

– Jeg slapp inn passasjerer slik at de slapp å vente ute i kulda. Det var tre personer utenfor som begynte å slå mot rutene. Jeg gikk bort til døra, da kom en av de rett opp i ansiktet mitt, og slik utviklet det seg, forteller Monsen om angrepet.

Mannen svarte med å spytte på uniformen til Monsen, for så å prøve å sparke sjåføren i skrittet, og deretter ba mistenkte om pengene hans.

– Han traff meg kun i låret med kneet. Jeg fikk en hånd på brystet hans og fikk ham ut av bussen. Idet vi var ute av bussdøra, kom det en person fra siden og slo meg i bakhodet med en jerngjenstand. Jeg fikk beskyttet meg selv ved å slå tilbake, så den tredje personen løp sin vei, sier Monsen om den dramatiske hendelsen.

Må yte service til han som slo

Etter rundt en halvtime kom politiet og arresterte den mistenkte. Monsen slapp unna med stripsing av hodebunnen.

Den dag i dag må han kjøre mistenkte rundt.

– Hver dag går jeg på jobb med en intensjon om å frakte folk trygt frem, og så blir jeg angrepet. Det er ganske uforståelig at han som slo meg, tar ruta jeg kjører på regelmessig. Det er veldig uhyggelig, ubehagelig og provoserende at jeg må gi service til ham, forteller Monsen.

JUSTISMINISTEREN: I brevet sendt til Jøran Kallmyr beskriver forbundslederen situasjonen til sjåførene.

Monsen anmeldte saken like etterpå. Saken ble henlagt etter bevisets stilling, til tross for at det var flere vitner til hendelsen. Den mistenkte skal ha sagt i avhøret at han «tror» han slo Monsen.

Tre saker henlagt på samme tid

I april i år ble tre saker om vold mot bussjåfører henlagt, opplyser YTF sin advokat, Josefine Wærstad til TV 2.

Yrkestrafikkforbundets leder, Jim Klungnes, forteller at det ikke er noe nytt at bussjåfører opplever vold eller ran. Nå ønsker han justisministeren på banen.

– Det som er nytt, er at politiet henlegger sakene hvor gjerningsmennenes identitet er kjent. Tidligere har politiet stort sett fått klarhet i sakene, den siste tiden har det kun vært henleggelser, sier han til TV 2.

– Vi skjønner at politiet ikke har ressurser til å etterforske alle saker. I dette tilfellet er det snakk om kjent identitet, da burde det være relativt overkommelig å følge opp sakene, utdyper lederen.