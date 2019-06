Caroline Graham Hansen fikk påvist en leddbåndsskade etter hun ble felt av Chae-Rim Kang fire minutter ut i andre omgang mot Sør-Korea mandag.

Neste kamp for Norge er åttendedelsfinalen mot Australia allerede lørdag. Det er fortsatt usikkert om Graham Hansen er klar til å spille igjen, men hun er ved godt mot.

– Det går riktig vei, og det er det viktigste. Jeg gikk på krykker i går og kan gå i dag. Forhåpentligvis kan jeg mer i morgen, sier Graham Hansen.

– Det kommer helt an hvordan foten reagerer. Hvis jeg prøver for mye så vil jeg kanskje ende opp med å måtte ta et steg tilbake fordi det blir for mye hevelse, så det handler om å finne balansen hvor hevelsen går ned samtidig som jeg kan gjøre mer, legger hun til.

24-åringen får behandling av fysioterapeuter og gjør mobilitetsøvelser for å blir klar til lørdag.

– Nå vet jeg at det bare er smertene som avgjør om det går bra eller ikke, for det er ikke noe som kan gå mer i stykker enn det som på en måte var ødelagt. Det handler om å se hvor mye man tåler.

Barcelona-spilleren har hatt lignende skader tidligere, og tror det er en fordel for å bli fortest mulig frisk.

– Jeg har hatt verre overtråkk enn dette her med tanke på hevelse og bånd som har gått. Jeg har nok litt flaks med at det har skjedd før for da blir man jo litt herdet for det. Nå er jeg først og fremst bare glad for at det gikk så bra som det gjorde. Man blir jo redd når sånt skjer.

I går ble det klart at Australia blir Norges motstander i åttendedelsfinalen etter at de vant 4-1 mot Jamacia. Samantha Kerr ble utvilsomt den store helten til Australia da hun scoret alle fire målene, to i hver omgang. Det skremmer derimot ikke Graham Hansen.

– Det blir en tøff motstander, men vet også at vi har et bra lag. Vi gleder oss til å få lov til å kjøre på.