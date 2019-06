Ville bryte kontakten med Ludvigsen – ingen visste at samtalen ble avlyttet

Fra 2011 til 27. november i 2017 skal Svein Ludvigsen ha utnyttet den nå 25 år gamle mannen seksuelt ved å misbruke maktposisjonen sin.

Han er en av tre fornærmede i overgrepssaken mot den tidligere statsråden og fylkesmannen. I avhør med politiet nektet Ludvigsen for å ha hatt noen form for seksuell kontakt med de tre mennene, men i retten erkjente Ludvigsen at han hadde løyet overfor politiet.

72-åringen sier at to av ofrene lyver når de forteller at de har hatt seksuell omgang med ham, mens han innrømmer å ha hatt seksuell omgang med 25-åringen. Ifølge Ludvigsens forklaring skjedde dette ved tre anledninger og at det var frivillig.

Påtalemyndigheten mener at det har skjedd langt flere ganger og at han utnyttet maktposisjonen sin.

Ville bryte kontakt

Den siste gangen de var sammen, ifølge politiet, var 27. november i 2017. De skal ha hatt seksuell omgang på et hotellrom i Oslo. Da tok 25-åringen et bilde som skal vise Ludvigsen stående på kne mens han utfører seksuelle handlinger.

I retten er det også lagt frem et overvåkningsbilde av de to på gata i Oslo. Det er tatt samme dag som nakenbildet.

Etter hotell-møtet med Ludvigsen i november skal 25-åringen ha vært svært nedbrutt. Han ønsket å komme seg ut av relasjonen med 72-åringen.

Bare noen dager senere, tidlig i desember, henvendte fornærmede seg til en utekontakt i en kommune på Østlandet. 25-åringen betrodde seg til mannen, som varslet politiet. De fikk se nakenbildet fra hotellrommet.

Slik var samtalen

Den unge mannen skal ifølge politibetjentene, som vitnet i Nord-Troms tingrett mandag, ha vært redd for konsekvensene ved å anmelde. Politibetjentene skal ha brukt mye tid på å forklare sin rolle.

– Han ønsket at de formentlige overgrepene skulle opphøre. Vi forklarte at saken måtte anmeldes og at politiet måtte etterforske saken for å avdekke om noe straffbart hadde skjedd, sa politimannen i retten.

I begynnelsen av desember i 2017 ble saken anmeldt til Oslo politidistrikt. Den ble deretter oversendt til politiet i Tromsø. De besluttet å avlytte telefonen til Svein Ludvigsen.

Dette var ikke den fornærmede 25-åringen klar over da han ringte Ludvigsen den 7. desember.

Slik var samtalen Lydloggen er gjengitt ordrett slik den står skrevet i politidokumentene og er fremlagt i retten. Samtale 7. desember, 2017. Fornærmede ringer Svein Ludvigsen.

Ludvigsen: Ja Fornærmet: Hei Svein Ludvigsen: Hei hei Fornærmet: Det har vært, det har skjedd masse rare her og jeg tenkte å bare si til deg at vi skal avslutt og så Ludvigsen: Ja Fornærmet: Ja så vi skal ikke ha kontakt mer. Ludvigsen: Hei den e grei det NN Fornærmet: Ja for det Ludvigsen: Ja Fornærmet: Jeg skal ikke være med deg på noen tur i det hele tatt lenger på den tysklandtur så Ludvigsen: Ja ja alt i orden du Fornærmet: Ja tusen takk Ludvigsen: Så du e i trøbbel Fornærmet: Ja på en måte Ludvigsen: Ja ja alt i orden NN Fornærmet: Kan ikke jeg kan ikke ja Ludvigsen: Nei Fornærmet: Jeg tenker vi skal avslutte nu Ludvigsen: Ja alt i orden du ja ja ja Fornærmet: Ja Ludvigsen: Ja alt i orden du ja Fornærmet: Den e god Ludvigsen: Du får ha det riktig bra Fornærmet: Yes hade hade



Ludvigsen: Greit hade hade

Så ingen utvei

I samtalen går fornærmede rett på sak og gjør det klart at han ønsker å bryte kontakten. 25-åringen sier også at han ikke ønsker å være med på en planlagt utenlandstur med Ludvigsen.

Ifølge 25-åringens bistandsadvokat, Gunhild Bergan, ringte klienten Ludvigsen etter råd fra politiet.