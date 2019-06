Støres sviktende lederskap

Beholder Ap makten i de to, redder Støre stumpene av valget for sin del, nesten uansett hvordan det går ellers. Men begge steder sliter Ap. Skulle de beholde makten, vil det være på grunn av støttepartienes fremgang. I begge byer slurper det nystartede bompengepartiet i seg velgere fra Ap. Partiet rammes ekstra hardt av bomopprøret fordi de sitter med makt i disse byene, selv om det ikke ville vært bomstasjoner om Høyre hadde styrt de to byene. Sånn er det å sitte med makt. Samtidig henter MDG ut gevinsten hos de velgerne som mener bompenger er riktig vei å gå for å redusere biltrafikken og finansiere kollektiv- og sykkelsatsninger. Arbeiderpartiets styrke, som har vært styringsdyktighet og de brede, samlende kompromissene, er blitt deres svakhet. Hvorfor?

Klassekampen har intervjuet 90 av partiets ordførere om Aps begredelige oppslutning noen få måneder før kommunevalget. Utydelighet og mangel på folkelig appell er den harde dommen fra mange av Aps fremste tillitsvalgte på grasrota.

Ap er ikke noe slagordparti, var svaret fra Støre på onsdagens pressekonferanse. Njaaa, det er vel heller slik at Støre ikke er noen slagordpolitiker. Ap kunne trengt noen gode og tydelige slagord.