Sommerens kanskje største overgang er bekreftet.

Atlético Madrid tar sjansen og punger ut vanvittige 1,2 milliarder kroner (126 millioner euro) for det 19 år gamle stortalentet Joao Felix fra Benfica.

Supertalentets utkjøpsklausul på 120 millioner euro er ikke blitt utløst, men klubbene er blitt enige om en betalingsstruktur som er omtrent samme nivå. Den spanske storklubben betaler seks millioner euro ekstra for å slippe å betale hele summen i ett jafs.

Benfica informere på sine nettsider om at Atlético i første omgang betaler 30 millioner euro, drøyt 290 millioner kroner, og resten av beløpet betales stykkvis.

Joao Felix har skrevet under på en sjuårskontrakt (!).

Blant tidenes dyreste

Portugiseren har entret den store scenen med et brak denne sesongen og fått sitt definitive gjennombrudd. 15 scoringer og ni målgivende pasninger ble resultatet i den portugisiske ligaen for den offensive midtbanespilleren. Felix skapte også historie i vår da han ble tidenes yngste til å score ha trick i Europaligaen.

Benfica kan gni seg i hendene nå som overgangen er i boks. I fjor forlenget Felix avtalen med rødtrøyene, noe som innebar at en utkjøpsklausul på 1,2 milliarder kroner ble inkludert i kontrakten.

Overgangen skriver seg samtidig inn i rekken blant tidenes dyreste. Kun Neymar, Kylian Mbappé, Philippe Coutinho og Ousmane Dembélé har kostet mer enn Felix, som landslagsdebuterte i juni.

Kjøpet av Felix vil bli finansiert ved at Antoine Griezmann trolig blir solgt i sommer. Franskmannen har sagt at han vil bort fra klubben. Barcelona og PSG er nevnt blant de mulige destinasjonene for Griezmann.

Atlético går inn i et generasjonskifte når man nå tar fatt på en ny sesong. Diego Godin, Juanfran og Filipe Luis er på vei bort. Det samme er midtbanetalentet Rodri, som er enig med Manchester City om en overgang. Dermed må trener Diego Simeone bygge en ny stamme i laget og håpe at de unge og lovende spillerne skal gjøre laget slagkraftig nok til å ta opp kampen med Barcelona og Real Madrid.

Veid og funnet for lett

I Porto føles nok gjennombruddet bittert, for i den portugisiske havnebyen ble han bokstavelig talt veid og funnet for lett. Porto-akademiet mente Félix var for liten til å bli toppspiller og valgte å slippe ham i 2014, ifølge O Jogo.

Félix ble hentet av Benfica året etter. I Lisboa-klubben har han raskt gått gradene og fikk sin debut for førstelaget så sent som i august i fjor. I kamp nummer to kom det første målet mot byrival Sporting CP. Det ble starten på en eventyrlig sesong med 20 scoringer og elleve målgivende på 43 kamper.

– De har allerede døpt ham til min arvtaker eller den nye Kaká, men Félix er Félix. Han har en ekstraordinær forståelse av spiller og en unik evne til å vite hvordan han skal posisjonere seg foran mål, sier den tidligere Milan- og Benfica-helten Rui Costa til BBC.