Onsdag morgen syklet 34-åringen til barnehagen med sin fem år gamle datter. Ved Stabekk stasjon så han en annen mamma på sykkel med to barn.

Kleiven tenkte de kunne ta følge til barnehagen, så han syklet opp på siden av kvinnen. Da kom det en syklist imot.

Slag i armen

– Jeg ser han kommer veldig fort og prøver å bremse meg inn bak hun jeg syklet sammen med. Men jeg klarer det ikke fort nok, for før han kommer på siden av meg, må han bremse nesten helt ned. Idet han passerer, slår han meg på overarmen og sykler videre. Jeg blir perpleks, min datter i vogna ser hva som skjer, og jeg roper «kom hit!». Da viser han fingeren og sykler videre, forteller Thomas Tervamäki Kleiven.

Han understreker at han ikke ble skadd på noe vis og at det ikke dreier seg om grov vold. Kleiven har også forståelse for at andre kunne bli irritert over at de brukte hele gangfeltets bredde.

– Det var ikke riktig av oss. Men å velge å ty til vold i stedet for å snakke når det oppstår en uenighet, når tre unger står og ser på, det er trist, mener han.

Kleiven er selv en ivrig syklist og er glad i syklister. Men hendelsen onsdag morgen satte en støkk i ham.

«Har du behov for å sykle på en måte som gjør deg voldelig provosert over å måtte bremse opp for barnefamilier, foreslår jeg at du sykler på bilveien», skriver han i et innlegg på Facebook.

– Handler om folkeskikk

Roar Løkken, kommunikasjonssjef i Syklistenes Landsforening, har inntrykk av at folk generelt er flinke til å ta hensyn til hverandre når de ferdes på sykkel.

– Men vi har noen eksempler på atferd som ikke er akseptabel. Det var nylig en historie i Bergen om en kvinne på elsykkel som fikk ropt skjellsord etter seg, visstnok fordi hun syklet fra folk på vanlig sykkel. Vår tilbakemelding i sånne sammenhenger er at dette er ingen konkurranse, det er snakk om folkeskikk uansett om man er i trafikken eller i andre sammenhenger, sier Løkken.

Uten at Løkken kjenner til hva som har skjedd i Kleivens tilfelle, understreker han vegtrafikklovens grunnregel om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom.

– Selv om de syklet to i bredden, bør ikke en slik situasjon ende i den typen aggresjon, sier Løkken.