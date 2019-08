Antispinn-lampen blinker febrilsk, og det skriker i overkant mye fra dekkene – som regelrett roper om hjelp. Bare minutter tidligere får jeg og de andre sjåførene beskjed om å ikke kjøre med livet som innsats. Det er tross alt bare en treningsomgang…

Men å holde igjen på gassen, i en nesten splitter ny Porsche 718 Cayman, på en av Norges raskeste baner, det er en vanskelig oppgave. Det blir litt som å be Siv Jensen og Audun Lysbakken samarbeide om statsbudsjettet. Det går ikke.

Faktisk klarer flere av oss å motta en advarsel fra banemannskapet om vel aktiv kjøring, selv under treningen.

Vi er på plass på Rudskogen, Norges nasjonalsenter for motorsport. Her skal vi teste hvordan det er å være Porsche-sjåfør for en dag. Gjett om vi gleder oss!

Åpent for alle

Sammen med 20 andre deltakere, skal vi rett og slett gjennomføre et tilnærmet realistisk billøp – som strekker seg over én time.

Bilene vi har til disposisjon er helt identiske. Tidligere har Rudskogen benyttet racingriggede BMW-er av typen 325i. Disse er nå erstattet med Porsche 718 Cayman. Det betyr mer krefter og mer moro.

Før selve kjøringen begynner, starter dagen med en gjennomgang av grunnleggende kjøreteknikk og ikke minst banebefaring. Det kan komme godt med når vi straks skal entre den 3,2 kilometer lange banen – mange for aller første gang.

Arrangementet er forresten åpent for alle med førerkort på bil. Dermed er det en ypperlig anledning til å rase fra seg litt på bane. Men kanskje aller viktigst: Her får du en bedre forståelse rundt kjøreteknikk og hvordan en bil oppfører seg helt i grenseland. Bonusen er en fantastisk morsom opplevelse.

Dagen begynner med et førermøte, med teori og gjennomgang av banen.

Le Mans

Rudskogen Motorsenter tilbyr flere ulike arrangementer. Vi deltar på det mest populære, nemlig «Porsche Le Mans 60». Det innebærer at løpet varer en time sammenhengende. Underveis skal de ulike lagene rullere på sjåfører, og det handler naturligvis om å gjøre alt raskest mulig. Alt fra kjøringen ute på banen til sjåførbytte og beltejusteringer underveis.

Rudskogen ligger i Rakkestad, og er er Norges nasjonalarena for motorsport.

I dag er vi 20 deltakere, fordelt på sju lag. Jeg må innrømme at det tar urovekkende kort tid før konkurranseinstinktet i meg våkner, selv om jeg egentlig er innstilt på å «ta det rolig».

Heldigvis ser jeg at lagkameratene er sånn cirka i samme modus som meg.

Perfeksjon

Bak rattet i nye Porsche 718 Cayman skal det godt gjøres å ikke trives. Bilen er forresten helt standard, med unntak av nye seter, bur og en liten dose vektreduksjon, i form av karbonkledde dører – blant annet.

Rett bak meg sitter en 2-liters boxermotor, som yter friske 300 hk og 380 Nm. Med en vekt på drøyt 1.300 kg, sørger det for at 0-100 km/t feies unna på 4,9 sekunder. Toppfarten er 275 km/t.

Med disse tallene friskt i minnet, er jeg endelig klar for å entre banen.

Det tar ikke lang tid før bilen og jeg blir gode venner. 718 Cayman gir akkurat så presise tilbakemeldinger du forventer, og du lærer deg nokså fort å kjenne bilen. Det er helt avgjørende når du skal pushe rundetider på bane.

Her handler det om presisjon. Presisjon i alt fra rattbevegelse, til hvordan du porsjonerer gassen i svingene, og ikke minst sporvalg.

BMW er byttet ut med Porsche. Det har resultert i at rundetidene har krympet med hele 10 sekunder.

Ingen blårøyk

Det er enkelt og greit deilig å kjenne på følelsen av flyt rundt banen. På langsidene viser nåla foran meg 200 km/t. Drøyer du bremsepedalen med ett lite sekund, kan det være nok til at både ferie- og skattepengene ligger trygt igjen i Rakkestad…

Christian Lauenborg er dagens instruktør.

Du må derfor være steinfokusert bak rattet i 718. Det er tross alt en bil som leverer solide fartsressurser.

Med 300 hk og bakhjulstrekk er det fristende å ligge sidelengs gjennom svingene, kjenne lukten av blårøyk og den barnslige gleden det medfører. Dessverre har Rudskogen blokkert moroknappen som deaktiverer bilens ESP-system.

Egentlig er det helt greit. I dag handler det om rundetider, da er det nytteløst å ligge sidelengs, selv om det er grisemoro i seg selv…

Originalsetene er byttet ut med skikkelig racingstoler fra Sparco. Den ekstra sidestøtten trengs, spesielt gjennom de krappeste svingene.

Mestring

Et av de viktigste rådene dagens instruktør, Christian Lauenborg, deler er å være bevisst på balanse og vektfordelingen i bilen.

For eksempel gir du ikke full gass gjennom de krappeste svingene, men fordeler kreftene gjennom gasspedalen. På den måten sikrer du også bedre vektfordeling til hjulene og dermed økt feste.

Etter noen runder kjenner jeg at ting begynner å sitte. Ekstra moro er det at rundetiden stadig krymper nedover. Du opplever rett og slett en mestringsfølelse bak rattet her, noe du ikke får i nærheten av på vanlig vei.

Dessuten er det først på bane man virkelig skjønner hva en bil som 718 Cayman faktisk er bygget for – og takler.

Med til sammen 2 timers kjøring, er det nok til å bli godt kjent med hvordan bilen oppfører seg. Banen er imidlertid teknisk krevende og det tar tid å memorere hver eneste meter.

Opplevelse

Etter en intens finale er det hyggelig å konstatere at alle bilene er like hele. Enda bedre er det å se den glødende entusiasmen hos samtlige deltakere, meg selv inkludert. Det er noe eget med adrenalinet av å kjøre fort på bane.

Porsche 718 Cayman Motor: 2 liter, midtmontert boxer

Effekt: 300 hk / 380 Nm

Vekt: Cirka 1.300 kg

Girkasse: 7-trinns PDK

0-100 km/t: 4,9 sekunder

Toppfart: 275 km/t

Pris fra: 891.600 kroner

Egentlig er det en såpass stor lykkerus, at jeg mener Helse- og omsorgsdepartementet bør vurdere å muliggjøre slike opplevelser gjennom blå resept. Da er jeg sikker på at Norge igjen blir kåret til verdens lykkeligste land å bo i.

Den posisjonen har nemlig Finland i dag. Kan det ha noe med at finnene satser stort på motorsport, og har en fantastisk mange racerbaner?

Kanskje ikke. Men uansett: En dag som Porsche-sjåfør på Rudskogen, gir deg en opplevelse du antagelig ikke kommer til å glemme med det første.

Porsche Le Mans på Rudskogen 12:00 Oppmøte Rudskogen Motorsenter, paddockteltet i hoveddepotet

12:45 Utdeling av kjøreutstyr

13:15 Briefing, pitboks 1-2 Teori sikkerhet og avansert kjøreteknikk Laginndeling (inntil 10 lag, tre førere pr. bil)

14:15 Banebefaring og sporvalgstrening med instruktør er Besiktigelse og prøvesitting biler

15:00 Trening Porsche (60 min)

16:10 Førermøte og forberedelser til løp

16:30 Start løp: Porsche 60 minutter Le Mans

17:30 Målgang Porsche løp 17:45 Premieutdeling

18:00 Innlevering av utstyr og avslutning Pris per person: 7.000 kroner

