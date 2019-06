– Jeg ropte «kom hit!», men han svarte bare «hvorfor skal jeg det?»

– Deler av dette var ikke så lett å snakke om, erkjenner den erfarne politioverbetjenten overfor TV 2 like etter å ha avgitt sin forklaring i retten.

Sammen med makker Trond Bjørge var han på åstedet bare minutter etter at Laura Iris Haugen (16) var drept med 20 knivstikk på Vinstra i oktober i fjor.

Hendelsesforløpet har onsdag blitt beskrevet av en rekke øyenvitner i retten, deriblant jentas egen mor.

Den 17 år gamle gutten nekter ikke for noen av handlingene han anklages for. Han sier han hadde planlagt drapet en stund, men at han i dag angrer på det han har gjort.

Dette forklarte avdødes mor i retten:

Det retten nå skal ta stilling til, er om gutten, som er diagnostisert med schizofreni, var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Satt på håndjern

Ifølge Laingen og makker Bjørge, som jobber ved Nord-Gudbrandsdal lensmannskontor, fremstod gutten mer eller mindre rolig under pågripelsen.

– Vi satt på spiserommet på lensmannskontoret da vi fikk beskjed om at det var meldt om knivstikking på Vinstra. Vi fikk ordre om å gjøre oss klare og skulle få ytterligere beskjed, sier Laingen.

Politimennene kjørte utrykning til åstedet og hadde bevæpnet seg.

De slet litt med å finne frem, men ble raskt veiledet til åstedet. Det tok maksimalt ett minutt ekstra, ifølge dem selv.

Fremme ved åstedet satt tiltalte fremdeles ved siden av jenta han akkurat hadde drept. Politimennene hoppet ut av bilen og åpnet bakdøren for å hente ut skjold og langkølle.

– Samtidig ropte jeg «kom hit!», men han svarte bare «hvorfor skal jeg det?». Jeg gjentok ordren flere ganger, men fikk samme svar, sier Laingen i retten.

Fordi tiltalte forholdt seg rolig og ikke bevegde armene sine, tok politimennene seg mot ham. Da fikk de raskt kontroll på ham.

– Vi følte vi hadde kontroll på situasjonen og fikk satt på håndjern, sier politioverbetjenten.

Videre blir Laingen bedt om å beskrive de påfølgende minuttene da avdødes mor kom løpende til åstedet, før ambulansen var ankommet.

De dramatiske minuttene bringer vonde minner tilbake for politioverbetjenten, som tar en kort pause når tårene presser seg på.

– Ikke mye samtale

Laingen tok oppgaven med å håndtere den døde jenta og en mor i sjokktilstand, mens Bjørge tok seg av den nå drapstiltalte gutten.