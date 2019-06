Ser du hva som er feil med dette bildet?

2019 har så langt vært et rekordår for avdekket svindel mot DNB.

Så langt har DNBs Financial Cyber Crime Center, avdelingen der bankens svindeljegere jobber, avdekket 28 prosent flere tilfeller av bedrageri som på samme tid i fjor.

– Vi ser en svært tydelig økning i antall ofre, sier Terje Fjeldvær, leder for svindelgruppen i DNB.

Han forteller at det dreier seg om både svindel mot store bedrifter, men at privatpersoner også i langt større grad enn tidligere blir mål for kriminelle.

De mest omtalte svindelmetodene er kjærlighetsbedragerier og investeringsbedragerier. Fellestrekket for disse metodene er at offeret blir kontaktet av en motpart de etter hvert får et tillitsforhold til.

Offeret blir deretter en inntektskilde for svindleren – enten ved at de tror de har opprettet et kjærlighetsforhold, og blir bedt om å sende penger – eller ved at offeret innbiller seg at de har satt penger i et investeringsobjekt. I sistnevnte tilfellet dreier det seg ofte om kryptovaluta, som for eksempel Bitcoin.

Den siste tiden har DNB også sett en ny, kreativ metode for å lure godtroende nordmenn.

Identisk nettbank

Bakmennene for svindelforsøkene har kopiert designet på DNBs nettsider slik at uttrykket er helt identisk.

Det hele begynner med at uvitende DNB-kunder får tilsendt en e-post med en melding om at de har nye bankdokumenter de må lese, og en lenke til en nettside.

Skjermdump

Om man trykker på lenken, kommer man til en nettside som er helt identisk med DNBs egen nettbank. Den eneste forskjellen er nettadressen man ser i søkefeltet øverst i nettleseren.

Skjermdump

Hvis man forsøker å logge seg på vil man komme til en side som ber om bank-id, akkurat slik som nettbanken til DNB ville gjort. Dermed gir man fra seg innloggingsinformasjon til sin egen nettbank.

Denne typen svindelforsøk, en form for phishing, har forekommet så sent som i juni.

Fjeldvær forteller at DNB var i stand til å stoppe samtlige svindelforsøk av denne typen.

Risikerer straffeforfølgelse

Bakmennene for svindelen er ofte store kriminelle nettverk.

Om man blir et offer for denne typen bedrageri, det svindeljegerne kaller sosial manipulering, er det risiko for at man blir et såkalt pengemuldyr for kriminelle nettverk.