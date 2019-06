– Vi er ikke et slagord-parti

SE VIDEO: Støre avviser at han vil vurdere sin stilling

– Jeg har bred tillit

På spørsmål fra TV 2 om hvordan han vil evaluere sin egen innsats, svarer Støre slik:

– Fysisk mener jeg den står til en blank sekser. Jeg har stått på, reist og jobbet. Jeg har jobbet med et team som er styrket ved et godt vedtak på landsmøtet ved å få Bjørnar Skjæran som nestleder. Vi har et landsmøte bak oss som samlet Arbeiderpartiet om et ambisiøst program. Jeg opplever at jeg er på et sterkt lag. Vi skal vinne som lag, og jeg gleder meg til de 83 dagene.

– Flere av ordførerne påpeker at du sliter med å være arbeiderklassens fremste frontfigur. Hvordan skal du endre det?

– Jeg opplever at jeg har bred tillit. Jeg er leder av partiet og er valgt av et enstemmig landsmøte. Jeg reiser rundt og møter ordførere og andre som gir meg den tilliten. Vi har 205 ordførere og politikere i alle kommuner, som har meninger om hvordan vi kan bli bedre.

Han avviser at han vil vurdere sin posisjon som leder hvis Arbeiderpartiet gjør et historisk dårlig valg.

– Nei. På ingen måte. Det er ikke jeg som står på valg nå. Vi har et landsmøte i ryggen som har valgt enstemmig ledelse. Vi har en sterk ledelse. Fått et tilskudd i Bjørnar Skjæran og skal jobbe i team frem mot valget.

– Men du er forberedt på at det kan bli en lederdebatt?

– Nei, det er ikke et tema for meg nå. Nå skal dette laget jobbe godt sammen frem mot 9. september og der har jeg stor tro på at vi kan gjøre et godt valg, svarer Støre.