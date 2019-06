Etter den historisk gode plasseringen i US Open forrige helg kunne Viktor Hovland (21) omsider tre ut av amatørenes rekker og bli proff.

Nå har unggutten allerede landet en stor sponsoravtale. Den svenske klesprodusenten J. Lindeberg bekrefter i en pressemelding at Hovland har signert en flerårig avtale med dem.

Dermed kommer Hovland til å bruke Lindebergs tøy når han fortsetter golflivet som proff.

Under US Open i helgen kunne man se Hovland i Oklahoma State University sin Nike-trøye.

Viktor Hovland blir å se med J. Lindeberg-logoen på brystet på golfbanen i årene fremover.

– Å signere denne langtidsavtalen med Viktor er svært viktig for J.Lindeberg sin fremtidige utvikling og retningen vi ønsker å gå i de kommende årene. Viktor er et utrolig talent med masse sjarm og en avslappet aura rundt ham, som vi i J.Lindeberg tror vil skape et helt nytt fokus rundt den yngre målgruppen i golfens moteverden, både på og av banen. Vårt J.Lindeberg team ser frem til samarbeidet med Viktor og vil støtte han gjennom hans utvikling innen golf de kommende årene, sier administrerende direktør i J. Lindeberg Jonas Andersson i en pressemelding.

VG har tidligere skrevet at Hovland får et millionbeløp for å sette signaturen til papiret med Lindeberg, samtidig som han vil få en årlig sum så lenge kontrakten er gjeldende - i tillegg til bonuser.

Helt frem til mandag var Hovland amatørspiller og hadde derfor ikke lov til å inngå egne sponsoravtaler. Nå er det ventet at 21-åringen får flere samarbeidspartnere på veien mot nye bragder. Hovland kan også omsider motta premiepenger når han spiller turneringer.

Hovland spiller denne uken PGA-turneringen Travelers Championship i Connecticut.