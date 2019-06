Svenske tog sparer norske skattebetalere for 6 milliarder kroner

Vesentlig bedre på Gjøvikbanen

Spørsmålet er om togpassasjerene kan regne med å få et like godt eller bedre tilbud når den statlige støtten blir kuttet så mye. Svaret er ja, mener forsker Jørgen Aarhaug ved Transportøkonomisk institutt.

– Erfaringer fra Gjøvikbanen, som var den første strekningen i Norge som ble konkurranseutsatt, er at tilbudet til publikum ble vesentlig bedre. Mye av besparelsen lå i å lage en driftsmodell som er bedre tilpasset strekningen, sier Aarhaug.

Dagens modell gjør at staten legger føringer på hvordan togstrekningene skal drives. Operatøren kan få pålegg om når togene skal gå og hva slags tog som skal brukes.

Dermed har operatøren liten frihet til selv å styre virksomheten, og det blir ikke helt rettferdig å sammenligne Vys situasjon i år med rammebetingelsene som ligger til grunn i den nye trafikkpakken.



– De ser at de er mulig å drive billigere. De kan kjøre tog, og de kan lage ruteopplegg. Det er ikke der problemet ligger, kostnaden har vært høy fordi markedet er regulert sånn som det er, sier Aarhaug.

Bedre utnyttelse av materiellet

Når strekningen konkurranseutsettes, får operatøren mye større frihet til selv å bestemme hvordan de skal kjøre togene.

– På Gjøvikbanen så man at antallet togsett gikk ned, mens antallet avganger gikk opp. Man begynte å kjøre togsett fram og tilbake, noe som var gunstig fordi personellet var på jobb uansett. Strømkostnadene ved å kjøre tog er ikke veldig høy, og man slapp å betale for å ha toget stående parkert i Oslo. I stedet for at ett togsett dekket to avganger i døgnet, dekket det nå opp mot åtte avganger, forklarer Aarhaug.