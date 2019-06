Skoda har kommet sent i gang med elektrifiserte modeller, men nå er de i gang med en skikkelig offensiv.

Blant nyhetene er at storbilen Superb kommer som ladbar hybrid. Småbilen Citigo (som er søstermodellen til VW up!), blir elbil og ble vist første gang i mai. Og nå nærmer det seg også lansering av en bil svært mange norske bilkjøpere er spent på.

Det begynner å bli en god stund siden Skoda første gang viste konseptbilen Vision iV for første gang. Dette er en helektrisk SUV med sporty linjer. Skoda har tatt seg god tid med utviklingen, men det er ikke lenge til den er helt klar.

Ikke store endringer

Nå åpner nemlig den norske importøren for at kundene kan forhåndsbestille en plass i bestillingskøen for det de kaller sin "elektriske familiebil basert på konseptet Vision iV".

Det vil i praksis bety at det nok blir endel endringer fram til produksjonsklar bil. Men ryktene sier at Skoda ikke skal forandre veldig mye på den.

Dette sier den norske Skoda-sjefen Thomas Meiner om nykommeren:

Skoda har dratt på mye mer på design de siste årene, det gjenspeiler seg også i Vision iV.

4x4 og lang rekkevidde

– Den byr på alt du kan forvente av en Skoda i dag og i fremtiden: God plass, smarte løsninger, mye bil for pengene, og et design som skiller seg ut. Dette blir også førende for produksjonsmodellen. Helelektriske modeller med lang rekkevidde i dette segmentet er svært populære i Norge, og vi forventer stor etterspørsel. Derfor ser vi en reservasjonsløsning som den beste måten å ivareta kundene våre på – spesielt de som ønsker å være blant de første som får utlevert bilen når den kommer neste år.

Skoda bekrefter at designet blir veldig nært beslektet med konseptbilen. For det norske markedet er det svært interessant at de også understreker at Vision iV blir tilgjengelig med både 4x4 og bakhjulsdrift, og at bilen får en rekkevidde på inntil 500 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Denne Skodaen ser ganske uskyldig ut – det er den ikke!

Slik ser interiøret ut i konseptutgaven. Her vil vi tro det blir endringer til produksjonsklar bil.

Mye bil for pengene

I tillegg skal bilen være god på alt det Skoda er kjent for å være gode på i dag. Det er grunn til å forvente god plass, smarte løsninger og mye bil for pengene.

Apropos det siste. Dette sier Meiner om hva bilen skal koste:

– Vi kan foreløpig ikke si noe om prisen, det må vi vente med til lanseringen. Men vi forventer mye bil for pengene i god Skoda-tradisjon, også på produksjonsmodellen.

Her prøver vi Skodas nye elbil, tre år før den kommer

De første norske kundene får sin Vision iV mot slutten av neste år.

Får bilen neste år

Skoda er en del av Volkswagen-konsernet som de neste årene skal rulle ut en rekke elektriske biler. Skoda har lange tradisjoner med å være det mest prisgunstige og folkelige merket i familien. Den posisjonen skal de nok fortsette å ha, også når bilene blir elektriske. Derfor er det grunn til å forvente at Vision IV prises lavere enn tilsvarende modeller fra for eksempel VW og Audi.

Skoda åpner altså opp for å forhåndsbestille en plass i bestillingskøen i dag. Ved gjennomført forhåndsbestilling får kundene tilsendt et kønummer som gjelder forhåndssalget for den produksjonsklare bilen.

Det er ventet at de første kjøperne får bilen sin mot slutten av 2020.

LES MER: Skoda tyvstarter med billig elbil

Se video av Skoda Vision iV under: