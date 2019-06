– Vi ønsker ikke å spare på noe, for vi kommer til å miste Even

– Det ville gjort at vi hadde hatt litt mer å gå på. Vi kunne hatt muligheten til å unne oss litt mer enn vi har gjort i det siste. Vi ønsker ikke å spare på noen ting, fordi vi vet at vi kommer til å miste Even om ikke så lenge. Da er det kjedelig å måtte spinke og spare når vi gjerne vil gjøre det beste ut av livet han har igjen, sier Søraunet.

SYK: Tilstanden til tre år gamle Even blir gradvis dårligere. Foto: Privat

Moren forteller at situasjonen oppleves som frustrerende.

– Det er mange plasser det skal spares i samfunnet, men at det er syke barn som ikke har gjort noe galt som skal lide, det er så feil på så mange måter. Jeg skjønner ikke hvilken argumentasjon de har for å ta fra de som har det aller verst, sier hun.

– Helt avgjørende

SVs Audun Lysbakken er sterkt kritisk til at det har tatt regjeringen et halvt år å endre på pleiepengeordningen.

– Regjeringens sommel har rammet familier med alvorlig syke barn som har fått mindre i pleiepenger på grunn av urettferdige graderingsregler. Dette er små summer i regjeringens budsjetter – men for familiene er det helt avgjørende, sier Lysbakken til TV 2.

KRITISK: SVs partileder Audun Lysbakken er svært kritisk til at regjeringen har brukt så lang tid på å rette opp i pleiepengeordningen. Foto: Åserud, Lise

Partilederen mener det at regjeringen ikke ønsker å kompensere familiene viser hvor usosiale de er.

– Disse familiene kjemper en daglig kamp for sine barn. At de også må kjempe for å overleve økonomisk er uverdig og hjerterått. Disse familiene fortjener all støtte og forutsigbarhet. Jeg vil følge nøye med på regjeringens regelendringer og ha tett dialog med de organisasjonene som representerer disse familiene, sier han.

Raser mot SV

Arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier hun har stor forståelse for at Beate og familien står i en vanskelig situasjon.

– Jeg har derimot mye større problemer med å se at SV har grunn til å slå seg på brystet. De satt som en del av en rød-grønn regjering som etterlot seg en pleiepengeordning med store mangler. For å sikre familier med syke barn bedre hjelp og støtte har denne regjeringen derfor de siste årene utvidet ordningen kraftig, sier hun til TV 2.

GOD ORDNING: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mener dagens pleiepengeordning fungerer godt. Foto: Lise Åserud

Statsråden sier at de i 2017 gjorde endringer som ga dobbelt så mange familier rett til pleiepenger. Ytterligere endringer, som trådte i kraft 1. januar i år, ga rett til pleiepenger i inntil 18 år.

– God ordning

Fra 1. juli vil også de omstridte graderingsreglene også endres, og NAV vil ta hensyn til at ikke alle foreldre kan arbeide, selv om barnet er under tilsyn av andre – for eksempel i barnehagen eller på skolen.

– Dette betyr at foreldre som på grunn av barnets medisinske tilstand må være våkne for å ha tilsyn og pleie om natten, får muligheten til å sove mens barnet er i barnehage eller på skolen. Jeg mener dette er en veldig god ordning for familier med syke barn, sier Hauglie.

– Hva er årsaken til at dere ikke vil gi økonomisk kompensasjon til disse familiene?

– Det er ikke slik at lovendringer gis tilbakevirkende kraft, ved at staten kompenserer for de negative konsekvensene av det ikke var et stortingsflertall for denne endringen på et tidligere tidspunkt, sier hun.