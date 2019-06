Fembarnsmoren Hege (40) stod fram som lesbisk: – Jeg kjenner på følelser jeg aldri har kjent på før

Hege Hansen (40) fra Fredrikstad er fembarnsmor og tidligere gift.

For fem år siden tok hun valget som skulle forandret livet hennes.

Hun stod fram som lesbisk.

– Før jeg sa det var jeg et nervevrak natt og dag. Når jeg først hadde sagt det, over litt tid vel og merke, var det utrolig godt. Jeg ble mye tryggere i meg selv, mer ekte og mer glad, forteller hun til TV 2.

Det var KK som først omtalte saken.

Holdt det skjult

Som 17-åring fikk Hege sitt første barn. Ifølge hun selv satte det en standard for veien videre.

I en alder av 19 år fortalte hun til en venninne for første gang at hun var lesbisk. Likevel skulle det gå 16 år før hun skulle nevne det igjen.

FORTALTE SANNHETEN: Hege forteller at svært stresset og innestengt da hun holdt legningen sin skjult. Etter flere møter med en psykolog bestemte hun seg for å fortelle sannheten. Foto: Privat

– Jeg har aldri latt meg selv tenke på det nok. Jeg har alltid holdt meg opptatt. Jeg hadde ikke tenkt å stå frem med det noen gang, sier hun.

Men selv om hun holdt legningen hennes skjult, påpeker hun at hun slettes ikke led noen nød disse årene. Hun har hatt mange gode stunder i løpet av disse årene.

Sønnen banet vei

Det var flere faktorer som gjorde at Hege omsider valgte å stå fram. Flere møter med en psykolog var en av grunnene.

– Jeg var veldig stressa innvendig og bestemte meg for å oppsøke en psykolog. Jeg hadde vært hos en psykolog tidligere, men denne psykologen traff meg på en annen måte. Hun påpekte at jeg snakket om meg selv i tredjeperson og at jeg ikke ville at den oppbygde muren skulle falle. Det tok lang tid før jeg klarte å si hva det var, og da var det ikke noen vei tilbake, sier hun.

Ungene hadde også blitt større og Hege var også opptatt å lære barna at alle har rett til å elske hvem man vil, uavhengig av hennes egen legning.

Eldstesønnen til Hege skulle vise seg å være prakteksempelet på nettopp dette. Som 16-åring stod han fram som homofil. Det imponerer mammaen, som forteller at sønnen allerede var trygg i seg selv på den tiden.

– Han gjorde det litt lettere for meg å fortelle ungene mine om min legning noen år senere, for det var ikke en stor greie. De var vant til at storebror hadde guttekjærester, sier hun.

Overveldende respons

40-åringen fortalte barna det hver for seg. Etter hvert delte hun nyheten med hennes nærmeste familie og venner. Responsen var utelukkende positiv.

– Det var nok et sjokk for noen, og enkelte trengte å la det synke inn, men jeg har faktisk ikke opplevd noen negative reaksjoner fra mine nærmeste. De sa at jeg fortsatt var den samme, sier hun.