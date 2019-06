Bompengepartiets far kan sørge for første maktskifte på 20 år

I alle fall dersom Stavanger Aftenblad og VGs ferske måling slår til.

Både i Stavanger og i nabobyen Sandnes får Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) rundt 12 prosent oppslutning, ifølge målingene Respons Analyse har utført for avisene.

Det betyr at de ligger an til å få inn åtte mandater i Stavanger og seks i Sandnes. Om dette var valgresultatet ville de vært omtrent dobbelt så store som Frp i Stavanger og nesten like store som Frp i Sandnes.

Den potensielle oppslutningen er også i tråd med de sterke målingene FNB har gjort andre steder i landet. Både i Oslo og i Bergen har de rystet de etablerte partiene den siste tiden.

– Jeg er veldig glad for disse målingene. Nå går vi inn i en kritisk fase, hvor det blir viktig å opprettholde den gode trenden. Vi kan ikke slå oss til ro med gode målinger, sier partistifter Frode Myrhol til TV 2.

Bompengepartiets far

Det var han som satte det hele i gang. Tilbake i slutten av 2014 snekret han sammen partiet som til nå har dominert oppkjøringen til høstens kommunevalg.

Myrhol hadde i lang tid latt seg provosere av måten infrastrukturen i kommunene var finansiert på, og politikeren – som spiller poker på fritiden – bestemte seg for å gå all in.

– Jeg var innforstått med at det var dette som måtte til hvis vi skulle få noen påvirkning. Uansett hvor mye vi hadde protestert tror jeg ikke de etablerte partiene hadde tatt hensyn, hvis vi ikke gjorde oss til en reell trussel, sier han.

– Og det gjør de nå?

– Nå tar de hensyn. Det ser vi klart og tydelig. Det har vært snakk om regjeringskrise på grunn av et parti som stiller lister i elleve kommuner og fire fylker.



Vil legge mer på staten

Myrhol mener det er oppsiktsvekkende at de etablerte partiene ikke så opprøret mot bompenger komme for lenge siden.

– At de ikke har skjønt det at de har tøyet strikken for hva folk aksepterer alt for langt, det er ubegripelig. De har økt bompengene litt etter litt, etter litt. Og da bypakkene kom eksploderte det, sier han.

– Men bymiljøpakkene bidrar til å redusere utslippene fra transportsektoren?

– Ja. Men infrastruktur er et felles samfunnsgode og det må alle betale for. Det er ikke prosjektene i bypakkene vi er motstander av. Det er hvordan de finansieres.