Påstått offer har IQ på 62 – mener det var umulig å oppdage

Psykologspesialist Anne Lill Ørbeck, som er oppnevnt som sakkyndig i straffesaken mot Svein Ludvigsen, mener at den fornærmede 26-åringen har IQ på 62. Det gjør at han kvalifiserer til diagnosen «lettere psykisk utviklingshemmet».

Ifølge tiltalen hadde Svein Ludvigsen seksuell omgang med mannen på et hotellrom i Oslo i 2014.

Politiet mener at 72-åringen misbrukte maktposisjonen sin og utnyttet handikappet til fornærmede.

26-åringen, som kom til Norge som asylsøker, skal blant annet ha trodd at Svein Ludvigsen hadde makt til å gi og frata statsborgerskap.

SAKKYNDIG: Anne Lill Ørbeck har vurdert funksjonsnivået til den fornærmede 26-åringen. Her er hun avbildet i en tidligere straffesak. Foto: NTB Scanpix

– Han har store vansker med å forstå sosiale situasjoner og betydningen av valgene han tar, sa psykologspesialisten i vitneboksen.

Her er meldingene

I rettssaken mot Ludvigsen er det lagt frem meldingsutvekslinger mellom tiltalte og fornærmede. Korrespondansen har vært sporadisk, men den har pågått over flere år.

72-åringen sa i sin forklaring at han «knapt husker fornærmede», men at han i ettertid ser at kontakten mellom dem var hyppigere enn han hadde trodd. TV 2 har sett meldingskorrespondansen.

Et eksempel fra mars i 2013 er ordrett gjengitt i faktaboksen under.

Samtale i mars 2013 Meldingene er gjengitt ordrett. Fornærmet: Hei. Svein. Hvordan går det med deg? Legn sidn no. Ludvigsen: Jeg har det veldig bra. Er ofte i Oslo. Men fredag reiser jeg til Indonesia. Enn du, er du glad og fornøyd med livet? Fornærmet: Godt høre det. Går greit her. Har vare flott her. Jo liv går ned og går opp! Bare dårlig med økonomien for tiden..! Ludvigsen: Da må du lage deg budsjett og så prioritere!!!! Fornærmet: Jeg veit det. Okonomien går bare ned. Og jeg prioritere alltid på det. Ta å si fra. Når du kommer nedover til Oslo. Ludvigsen: Skal jeg gjøre. Jeg er i Oslo 2. april sent om kvelden. Er også i Oslo den 10. om kvelden. Fornærmet: Okei :D Ludvigsen: Du får si fra så kan vi spise pizza eller en hamburger en kveld sammen. Fornærmet: Greit! :D Bare å ring meg du! 😊 Ludvigsen: Passer noen av disse kveldene. På dagtid er jeg som regel på møter så det er kveldene jeg har ledig eller hvis det er noe annet du har lyst til å gjøre. Ludvigsen: Forresten. Har du fått oppholdstillatelse i Norge? Fornærmet: Ja for lenge siden. Snart 11 år sidn. Fikk jo fra deg. Har du glemmt det? Ludvigsen: Neida. Bare tuller. Men du fikk oppholdstillatelse for å være i troms, vet du… så du på om noen av de kveldene jeg nevnte som passer for å treffes en kveld i oslo.

Ett år senere, i mai i 2014, snakket de også sammen.

Da spurte 26-åringen om Ludvigsen kunne hjelpe ham med penger. Ludvigsen svarte at mannen kunne få en burger når han kom til Oslo noen uker senere, før han la til:

«Spørs hva jeg får igjen, forresten».

Flere bevis

I politiavhør forklarte Ludvigsen at det var ment som en spøk. I Nord-Troms tingrett sa han følgende:

– Når man får det opplest på denne måten, så ser det rart ut. Man kan tolke det i beste eller i verste mening.

AKTOR: Statsadvokat Tor Børge Nordmo fører straffesaken mot Svein Ludvigsen. Foto: NTB Scanpix

Aktor Tor Børge Nordmo har også lagt frem annen dokumentasjon som han mener beviser at Ludvigsen og fornærmede kjente hverandre bedre enn tiltalte gir uttrykk for, blant annet to kalenderoppføringer der Ludvigsen har skrevet 26-åringens navn.

– Ludvigsen står ved forklaring om at han ikke husker kontakten med fornærmede. Han nekter for å ha misbrukt maktposisjonen sin, sier forsvarer Per Zimmer.

Bistandsadvokaten til 26-åringen, Ole Magnus Strømmen, varsler at han vil ta for seg Ludvigsens troverdighet i sin prosedyre i begynnelsen av neste uke.

TAUS: Bistandsadvokat Ole Magnus Strømmen vil ikke kommentere hva han mener om Ludvigsens troverdighet før sluttprosedyrene. Her avbildet sammen med bistandsadvokaten til en av de andre fornærmede, Beate Arntzen. Foto: NTB Scanpix

– Umulig å vite

Selv om Ludvigsen sier han knapt husker fornærmede, stilte forsvarerne flere spørsmål om hvor enkelt eller vanskelig det er å oppdage fornærmedes funksjonsnedsettelse.

– Hvis retten kommer til et annet resultat, altså at de mener at vår klient visste hvem fornærmede var, er vår påstand at det var umulig for han å vite at fornærmede hadde en mild psykisk utviklingshemning, sier forsvarer Zimmer.