Trump nekter å beklage etter dødsstraff-kampanje

Netflix-serien «When They See Us» har vakt sterke reaksjoner den siste tiden. Serien forteller den sanne historien om en gruppe amerikanske tenåringer med minoritetsbakgrunn som ble anklaget og dømt for å ha voldtatt en hvit kvinne, Trisha Meili, i Central Park i New York i 1989.

De fem tenåringene, som i forbindelse med saken ble kjent som «Central Park Five» var Antron McCray, Raymond Santana, Yusef Salaam, Kevin Richardson og Korey Wise.

Alle fem ble dømt til fengsel for gjengvoldtekt og sonet mellom seks og 13 år i fengsel, skriver Esquire.

De fem guttene hevdet hele tiden sin uskyld og mente blant annet at politiet presset dem til å tilstå.

TILSTOD: Matias Reyes tilstod i 2002 å ha voldtatt Trishia Meili i Central Park.

Tilståelse

I 2002 tok saken en overraskende vending da en annen mann, Matias Reyes, tilsto å ha voldtatt Meili.

Tilståelsen kom etter at Reyes møtte Korey Wise i fengsel både på Rikers Island og Auburn da han sonet en dom etter å ha voldtatt en annen kvinne. I etterkant har Reyes fortalt at han følte seg skyldig for at Wise var fengslet for en handling han selv hadde begått.

Senere viste DNA-prøver at Reyes hadde voldtatt Meili.

Tilståelsen førte til at dommene mot McCray, Santana, Salaam, Richardson og Wise ble opphevet og de fem mennene fikk en samlet erstatning på 41 millioner amerikanske dollar fra myndighetene i New York.

^

Engasjert Trump

Saken, som ble kjent som «The Central Park Jogger Case» fikk enorm oppmerksomhet, da mange mente at de fem guttene ble behandlet annerledes av politiet og i rettssystemet fordi de ikke var hvite.

På den annen side hadde man de som mente at feilslått integrering i New York hadde ført til en bølge av kriminalitet. En av de som engasjerte seg var Donald Trump, noe som også kommer tydelig frem i Netflix-serien.

Blant annet betalte han i 1989 for avisannonser med krav om gjeninnføring av dødsstraff, etter at de fem tenåringene ble anklaget for voldtekten.

Til The Guardian har advokat Michael Warren, som har representert de fem mennene, tidligere sagt at Trumps kampanje spilte en rolle i at de fem og ble dømt.

– Han forgiftet hodene til mange mennesker som bodde i New York og som rett nok hadde en naturlig sympati for offeret, sa han.

Nekter å beklage

Tirsdag denne uken fikk Trump spørsmål om TV-serien fra en journalist. Under en pressekonferanse utenfor Det Hvite Hus spurte April Ryan presidenten om han ville beklage til de fem mennene, skriver Deadline.