Å kunne kjøre bil er svært viktig for mange av oss. Men for de godt voksne er det ikke noen selvfølge. Frem til i dag har regelen vært at man etter fylte 75 år må gjennomgå helseundersøkelse hos lege.

Hvis man da oppfyller helsekravene, gir legen en helseattest med gyldighet inntil 3 år. Etter fylte 78 år har man fått helseattest med varighet inntil 2 år.

Men nå heves aldersgrensen for å få helseattest, fra 75 til 80 år, og varigheten av helseattesten økes fra to til tre år.

Endringene trer i kraft i dag, onsdag 19. juni.

Enklere hverdag

– Eldre i dag er friskere enn tidligere, og de har lang erfaring med å kjøre bil. Det er viktig å tilpasse regelverket etter dagens situasjon, og vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag. Derfor vil vi forenkle dagens regler for helseattest for eldre bilførere, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Bakgrunnen for endringene er en rapport levert av Vegdirektoratet og Helsedirektoratet. Her anbefalte de å heve aldersgrensen for helseattesten til 80 år.

Ryggekamera er blant utstyret som gjør det enklere for eldre bilførere. Her har de full oversikt på området bak bilen.

Tryggere å kjøre bil

– Vegdirektoratet og Helsedirektoratet har påpekt har bilførere over 75 år har fått betydelig redusert ulykkesrisiko. Gjennom endringene vi nå innfører vil de eldre få en enklere hverdag, samtidig som trafikksikkerheten er godt ivaretatt, sier Dale, i en pressemelding.

I tillegg skal friske eldre nå slippe å ta kognitive tester dersom det ikke er behov for det.

Brooms bilekspert Benny Christensen peker på at en rekke bilprodusenter lenge har jobbet målrettet med å gjøre det enklere og tryggere å kjøre bil. Sikkerhets- og førerststøttesystemer reduserer risikoen for uhell og ulykker.

Har mer kjøreerfaring

– Særlig i vår del av verden blir det stadig flere eldre mennesker. De vil gjerne kjøre bil lengst mulig, og de er naturligvis også en attraktiv målgruppe for bilprodusentene. Utstyr som ryggekamera og -sensorer, blindsonevarsling, adaptiv cruisekontroll og nødbrems er viktig for alle som ferdes i trafikken. Men det kan være ekstra viktig for de som kanskje har stive nakker og som ikke reagerer akkurat like kjapt som tidligere, sier Benny.

Han legger til:

– En ny bil i dag skiller seg kraftig fra en ti år gammel bil på disse områdene. Føreren får rett og slett mye mer hjelp. I tillegg synes jeg det er viktig å poengtere at mange eldre sjåfører også er gode sjåfører. De har mye kjøreerfaring og er vant til å takle ulike forhold. Dermed kan de også kompensere for faktorer som etter hvert kan komme med alderen, avslutter Benny.

