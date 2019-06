Denne helgen starter det gjeve, legendariske og ikke minst spektakulære 24-timersløpet på Nürburgring i Tyskland.

Løpet, som på mange måter er lillebroren til Le Mans, strekker seg over et helt døgn på en av verdens mest krevende racerbaner.

Under det prestisjetunge løpet deltar over 700 sjåfører i ulike klasser. Det er SP9 som er toppklassen, som primært kjøres med såkalte GT3-biler.

Her brukes det enorme ressurser til utvikling av biler, med det enkle mål om å kjøre så fort som overhodet mulig.

Ny topp-modell fra Mercedes

De siste årene har Porsche, BMW, Audi og Mercedes hevdet seg helt i toppen på 24-timersløpet.

I forbindelse med helgens høydepunkt, har Mercedes-AMG akkurat sluppet bildene av sin splitter nye GT3-modell. Dette er enkelt og greit så ekstremt det får blitt fra den tyske bilprodusenten.

Som de ferske bildene tilsier, er dette en bil som skriker høyt etter oppmerksomhet. Bilen er basert på dagens AMG GT3, som igjen har sitt slektskap til AMG GT-modellene, lansert tilbake i 2015.

Nå har motorsport-avdelingen til AMG finpusset en allerede stor suksess, og løftet den til nye høyder. AMG GT3 er nemlig verdens mest solgte bil i sitt segment, med over 130 solgte eksemplarer så langt.

Nå begynner vi å snakke spoiler. Denne er så voksen at det nesten kan lande småfly på den.

Nürburgring minutt for minutt: Slik er verdens villeste racerbane

Spektakulær design

Det er mange elementer som er oppdatert på nye AMG GT3. Designendringene er naturligvis de største, visuelle høydepunktene.

I front dominerer en ny og gigantisk grill. Her snakker vi så store dimensjoner at selv nyrene på nye BMW 7-serie fremstår som en engangsgrill i forhold.

Det meste er nytt i front, blant annet lamper, grill og frontsplittere.

Nye frontsplittere er også på plass, i tillegg til at hekken har fått en ny og optimalisert diffusor. Utover å se ekstremt ut, har oppgraderingen selvfølgelig en funksjon. Etter omfattende tester i vindtunnel, lover AMG at downforce er bedret – noe som er helt avgjørende i hastigheter opp mot 300 km/t.

Sammenlignet med dagens GT3, fremstår nykommeren altså langt mer aggressiv, i tillegg til at ytelsene er forbedret.

Her tester vi Ferrari 488 GTB med samferdselsministeren

24-timersløpet på Nürburgring er en solid prøve hvor verdens bilprodusenter gjør alt de makter for å bygge en vinnerbil. Historisk har Porsche med 911 GT3 ofte stukket av med seieren, men også Audi med R8 LMS og BMW har meldt seg på. I 2016 vant for øvrig Mercedes løpet med dagens AMG GT3.

6,2 liter V8

I dag er samtlige av dagens AMG-modeller, som har skilter og kjøres på veien, utstyrt med den etter hvert velkjente 4-literen med to turboer, plassert inne i V-en.

Det er ikke tilfellet i GT3-versjonen. Her beholder AMG en aldri så liten legende av en motor. Nemlig den gode, «gamle» selvpustende V8-eren på 6,2 liter (som markedsføres som 6,3 liter).

Back to basic: Det er fortsatt AMGs 6,3 liter mange har et spesielt forhold til.

Det handler ikke bare om ytelser, men også for å holde utviklings- og driftskostnader nede. Sistnevnte skjer ettersom 6,2-literen sikrer økt kjøretid per motor.

Hva motoren yter har ikke AMG oppgitt, men det skal være nok til å vinne løp, som er det overordnede målet til Mercedes.

Det vi vet er derimot at åtteren er koblet til en sekvensiell 6-trinns girkasse, spesielt utviklet for racing og lynraske girskift. Videre veier bilen under 1.285 kg, dermed er det mye som tilsier at ytelsesforholdet blir av det heftige slaget.

Neste år blir denne å se i 24-timersløpet på Nürburgring. Banen som er over 20 kilometer lang.

Startpris: 4 millioner

Utover lettvektsmaterialer og ekstreme krefter, er GT3 utstyrt med mye teknologi. Blant annet kan føreren nå få direkte tilgang på analyser av ulike komponenter i bilen, som tidligere måtte gjøres manuelt av teamets ingeniører.

I tillegg har bilen justerbar traction-kontroll, som vi kjenner igjen fra AMG GT R. Og ikke nok med det: Bilen har også fått en oppdatert versjon av det justerbare ABS-systemet. Her handler det om å tilpasse i hvilken grad ABS-bremsene skal slå inn, både med tanke på type bane og for å spare dekk.

Som vanlig leveres AMG GT3 ferdig testet og klar til konkurransebruk. De første leveringene skjer mot slutten av året, som betyr at den nye toppmodellen blir å se i konkurransesammenheng fra 2020-sesongen.

Startprisen på GT3 i 2020-utgave er 399.000 Euro før avgifter, noe som tilsvarer nærmere fire millioner kroner.

Hvor mange eksemplarer som skal bygges avhenger av etterspørselen. Så langt er det levert litt over 130 biler av dagens GT3.

Bekrefter at ny Mercedes-versting kommer til Norge.

Kommer neppe til Norge

Selv om AMG GT3 er spesialkonstruert for baneracing, kan i utgangspunktet hvem som helst kjøpe bilen. Prosessen er imidlertid (og ikke overraskende) mer omfattende enn et vanlig bilkjøp.

Her starter det med at man kontakter AMG sin Customer Racing-avdeling, som vil se nærmere på behov og skreddersy en bil til hver enkelt.

PR-sjef i Mercedes Norge, Audun Hermansen, tror ikke AMG GT3 kommer til Norge med det aller første.

Selv om vi har flere interessante og dyktige motorsportutøvere i Norge, blant annet Marcus Påverud som kjører AMG GT4, er det lite sannsynlig at nye GT3 kommer til Norge. I alle fall med det første.

– På veldig kort sikt er det kanskje ikke så sannsynlig, men dersom et lag fra Norge ønsker å satse på GT-racing er det ikke umulig at et av disse beistene får norsk pass, forteller Audun Hermansen, PR- & informasjonssjef i Mercedes Norge.

AMG GT3 er forresten kun laget for banekjøring, og kan ikke registeres for kjøring på vanlig vei. Det nærmeste AMG leverer GT3 med hvite skilter er helt nye AMG GT R PRO. Den har vi i Broom allerede testet under verdenspremieren på Hockenheimring tidligere i år.

Dette er noe av det vi poengterte fra testen:

Respekt

Det er ingen tvil om at GT R PRO lever opp til navnet sitt. Dette er en bil du kan kjøre skummelt fort med, og likevel ha full kontroll.

Mercedes-AMG GT3 2020 Motor: AMG 6.3-Liter V8 N.A

Girkasse: Sekvensiell AMG 6-speed competition gearbox

Elektronikk: Multi-justerbare ABS-bremser og justerbar AMG TRACTION CONTROL

Hjul: Foran: 325/680-18 / bak: 325/705-18

Bremser: [foran: 390 mm / bak: 355 mm]

Vekt: < 1,285 kg

Bensintank: 120 liter

Pris: 399.000 euro, før avgifter

Festet til underlaget er ekstremt. Når du tror det slipper kan du kjøre enda hardere, pluss litt til. Signaler fra understell, balansen i bilen og samspillet mellom motor og girkasse, er viktige faktorer som gjør opplevelsen og følelsen av racing helt spesiell.

Etter noen intense runder på Hockenheimring sitter jeg igjen med en følelse av stor respekt. Jeg har kjørt standard GT R hjemme i Norge tidligere, men det er først nå jeg virkelig skjønner hvilket potensial som bor her.

Her kan du lese mer om vårt møte med AMG GT R PRO på Hockenheim.

Se alle bildene av 2020 AMG GT3:

^

Ny regel: Nå kan du spare mye penger på drømmebilen

Se video: Dette er vårt møte med GT R PRO i nesten 300 km/t på Formel 1-banen i Tyskland.