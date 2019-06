Jentas mor skrek til tiltalte: – Hva er det du har gjort?!

Klokken var omtrent 15.50 på Halloween i fjor da moren og hennes sønn kom kjørende opp veien til huset der de bor.

Like foran huset fikk de øye på det de trodde var to barn som «drev og tulla».

Samtidig så de at naboen kom løpende ned mot situasjonen.

– Jeg skjønte at noe foregikk, og jeg tenkte at jeg måtte hjelpe til. Da jeg nærmet meg, så jeg at N.N. (naboen i 50-årene) forsøkte å stoppe gutten, men så plutselig begynte han å trekke seg fra situasjonen, sier moren.

Hun er tydelig preget under sin forklaring. Den drapstiltalte gutten har etter hennes ønske satt seg på et annet rom i tinghuset. Han hører forklaringen over video.

«Hvor er Iris?!»

Ifølge moren ropte naboen at gutten hadde kniv. Hun løp derfor tilbake mot bilen der yngstesønnen fremdeles satt. Tanken på at det kunne være hennes egen datter som var knivstukket, var fremdeles helt fjern.

Moren forsøkte å ringe ambulanse, men hadde glemt nummeret og kom til politiet. Der fikk hun varslet om at knivstikkingen, før hun fikk beskjed om å kjøre mot legekontoret med naboen, som hadde dype kutt i leggen.

Da naboen var levert hos legen, kjørte moren hjem igjen. På veien ringte hun mannen sin, som hadde kommet hjem og fortalte at det var blod i gangen.

– Jeg forberedte meg på det verste. Da jeg kom tilbake, ropte jeg hysterisk at «hvor er Iris?!», og da fikk jeg til svar at hun ligger der oppe, sier moren.

Snakket til gutten

Bare noen meter innenfor grinden til naboen var politiet i ferd med å pågripe den 17 år gamle drapsmannen.

– Jeg så at det var N.N. (tiltalte) og ropte: «Hva er det du har gjort, N.N.?!» forteller moren.

Moren visste godt hvem den tiltalte gutten var. Da politiet leide ham mot politibilen, snakket hun hardt til ham.

Hun forklarte at hun hadde kjørt med naboen til legen, og at hun ikke visste at det var hennes egen datter han hadde drept.

– Da svarte han at «ja, det var litt rart». Han virket veldig fornøyd med det han hadde utført. I ettertid skjønner jeg jo hvorfor. Han hadde planlagt det til punkt og prikke, sier hun.

Spørsmål om psykiatri

Den tiltalte 17-åringen har tidligere forklart seg detaljert om drapet og benekter ingen av anklagene som er rettet mot ham.

Spørsmålet retten skal ta stilling til, er om han var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

SISTE FARVEL: En fullsatt Sødorp kirke på Vinstra tok farvel med 16 år gamle Laura Iris Haugen. I retten har moren hennes fortalt om en kjærlig og sterk datter som hun savner mer enn noe annet. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Den foreløpige rapporten fra de to rettspsykiaterne i saken konkluderer med at gutten var psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig. I en tilleggsuttalelse skriver de imidlertid at vurderingen er svært vanskelig, og at rapporten ikke er endelig.