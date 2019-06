Grønn Ungdom vil nekte deg å fly mer enn to ganger i året

– Det betyr at Staten får et større inngrep over enkeltmennesket, og da mener dere jo at enkeltmennesket ikke klarer å ta selvstendige valg for sitt eget liv.

Horntvedt sier at nordmenn flest flyr mye, men at snittet ligger på rundt 2,9 tur-retur-reiser i året.

FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

– Ja, dette er en statelig inngripen og ja, vi trenger statelig inngripen for å redusere klimautslippene. Jeg tror ikke at folk flest kommer til å ville bruke masse ekstra tid og egen økonomi av fri vilje for å prøve å leve bærekraftig, jeg klarer det ikke selv en gang. Derfor trenger vi statlige reguleringer for å få ned utslippene, sier hun.

Det er Svendsrud ikke enig i. Han mener at problemet ikke dreier seg om at folk flyr og flytter på seg, men hva slags drivstoff flyet går på.

– For å få til å redusere klimagassutslippene trenger du spesielt to ting: Vilje og kapital, sier han og legger til at Grønn Ungdoms forslag vil strupe kapitalen til flyeselskapene.

– Når du reduserer antall flypassasjerer per flyvning må du også redusere antall flyvninger. Det gjør at det er mindre kapital for flyselskapene til å utvikle nye løsninger, og det er dét som er svaret; nye løsninger som el-fly og hybrid-el-fly.

Talsperson for Grønn Ungdom, Hulda Horntvedt. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

– Som å pumpe olje for klima

Hulda Horntvedt mener FpUs argumentasjon blir som å ha fossilselskapenes profitt som premiss for klimapolitikken.

– Dette blir som å si at vi må fortsette å pumpe olje for å stanse klimakrisen, sier hun og legger til:

– Så ja, hvis konsekvensen av denne politikken er at Norwegian går konkurs, så er det synd, men også en fair pris å betale for å stanse klimaendringene.