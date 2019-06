Mye handler om elbiler i nybilmarkedet nå. Svært mange nye modeller er på vei – og i dag kom nyheten om én til.

Peugeot har nemlig akkurat offentliggjort at de kommer med helelektrisk utgave av sin 2008, som nå kommer i ny generasjon.

Bilen har vokst betydelig i lengden. Nye 2008 er 14 centimeter lengre enn dagens modell, og plasserer seg dermed midt i den populære klassen for kompakte familie-SUVer.

En rekke diesel- og bensinmotorer står på programmet, men viktigst her hjemme er det naturligvis at den også kommer som elbil.

Rekkevidde på 310 kilometer

Peugeot lover at bilen skal ha fleksible løsninger og være rommelig. Innvendig plass og størrelse på bagasjerom er identisk, uavhengig om man velger diesel, bensin eller elektrisk.

Lengden på bilen er 4,3 meter og bagasjerommet rommer 434 liter.

Den elektriske utgaven heter e-2008. Den kommer med en elektrisk motor på 136 hestekrefter og 260 newtonmeter. Batteriet er på 50 kWt og rekkevidden er 310 kilometer i henhold til WLTP.

Elektrisk Peugeot – som egentlig ikke er en Peugeot...

Dette kan bli et vanlig syn i Norge til neste år, en 2008 som står og lader.

Styres via App

Det siste hadde vært veldig bra for et par år siden. Nå er ikke 31 mil lenger et tall som imponerer særlig i elbilsammenheng. En rekke konkurrenter går lenger enn det. Dermed kan nok dette være en faktor som gjør at endel kunder heller kjøper noe annet. Her spiller naturligvis også leveringssituasjonen inn.

Lading skjer før øvrig via veggboks eller opptil 100 kw hurtiglader. Ladetider er fra 5 til 8 timer med veggboks (en-fas eller tre-fas).

For mest mulig effektiv oppvarming kommer 2008 med varmepumpe. Bilen kan også varmes i forkant av avreise. Alt med lading, batterioversikt og oppvarming har man tilgang til via My Peugeot App.

Vi levde med Nissan Leaf i en uke – les hvordan det gikk

Særpreget dashbord, med Peugeots i-Cockpit 3D.

Eksklusive materialer

Interiørmessig er Peugeot i-Cockpit 3D fundamentet for opplevelsen bak rattet. Instrumenteringen (3D-prosjektor) ligger over et lite og kompakt ratt. I tillegg har den en stor berøringsskjerm i midtkonsollen.

Nye 2008 kommer i flere utgaver: Active, Allure GT-Line og GT vil skille seg sterkt fra hverandre, både på farger, materialer og utstyr. Det blir brukt eksklusive materialer som Alcantara og Nappa skinn.

Peugeot fortsetter også samarbeidet med den franske premiumprodusenten av stereoanlegg – FOCAL. I likhet med 3008, 5008 og 508 kan også 2008 leveres med dette. Den har en 12-kanalers forsterker på 515 watt.

Med denne banket Peugeot både Jaguar, BMW og Alfa Romeo

Peugeot 2008 har vokst 14 centimeter og har et bagasjerom på 434 liter. Det betyr at den kan duge som familiebil for de som ikke har de største plassbehovene.

Kommer om et halvt år

e-2008 skiller seg fra de andre med en tofarget løve i grillen, «e»-logo på C-stolpen, karosserifarget grill, Alcantara interiør og egne instrumenter i 3D-skjermen og i berøringsskjermen i midtkonsollen.

I tillegg til elektrisk versjon finnes også en rekke bensin- og dieselmotorer. Bensinmotorene har et slagvolum 1,2 liter og kommer med 100, 130 og 155 hestekrefter. De to største kan leveres med 8-trinns automatgir.

Dieselmotorene har et slagvolum på 1,5 liter og yter 100 og 130 hestekrefter. Den største kan leveres med 8-trinns automatgir.

Nye Peugeot 2008 er på markedet i Norge i januar 2020. Så langt får vi ikke vite noe om priser.

Åpnet salget i Norge – da tok det helt av!

Se video: Lillebror har fått en knallstart i Norge