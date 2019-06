Fotballryktene: – Manchester United vil ofre Phil Jones for ny forsvarer

Roma vil ha om lag 682 millioner kroner for Nicolo Zainiolo, som vurderer en overgang til Tottenham. Det hevder Team Talk.

Ifølge Times har Rangers-manager Steven Gerrard avvist henvendelsen fra Derby County om å ta over for Frank Lampard dersom han drar til Chelsea.

Manchester United vurderer å tilsette Steve Walsh som deres nye fotballdirektør. Darren Fletcher har også blitt tilbydd en rolle i deres rekrutteringsteam. Det melder Mail.

Ifølge Sky Sports har Burnley avvist Besiktas forespørsel om å låne Ben Gibson.

Southamptons Alex McCarthy er villig til å gå til Liverpool. Det melder Standard. Liverpool vil også akseptere om Simon Mignolet forlater klubben for å sikre sin faste plass.

Ifølge Birmingham Mail ligger Xavier Calm an til å ta over som Birmingham-manager, etter at Garry Monk fikk sparken på tirsdag.

Watford har bedt PSV Eindhoven om en avtale for å signere Gaston Pereiro. Det melder Watford Observer.

Daniel Adshead som spiller på Englands U18-lag har gått fra Rochdale til Norwich City for om lag 3,2 millioner kroner. Det hevder Mail.

Southampon ser ut til å slå Sheffield United og Burnley i kampen om å signere Che Adams fra Birmingham. Det melder Star.

Brighton ser ut til å signere Portsmouths Matt Clarke for om lag 44 millioner kroner. Leeds United og Stoke City er også interessert i 22-åringen. Det hevder Football Insider.

Burnley Express melder at Burnley ikke er interessert i å signere Boli Mbombo til tross for spekulasjoner om en overgang for Rapid Wien-spilleren.