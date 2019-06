Du trenger:

ca. 600 g hvit fiskefilet uten skinn (laks og ørret kan også brukes)

salt og pepper

sitron

1 løk

1-2 fedd hvitløk (kan sløyfes)

3 paprika i forskjellige farger

6-8 små tomater

olivenolje

ca. 5 dl Passata (tomatsaus)

frisk basilikum eller persille

oliven (kan sløyfes)

grovt brød til servering

Slik gjør du:

Dryss fiskefileten med litt salt.

Rens og del grønnsakene i biter og surr/stek i olje i en vid stekepanne til grønnsaken begynner å bli myke, ca. 5-6 min. Vend om på grønnsakene slik at alle blir stekt. Tilsett tomatsausen, kok opp og la trekke under lokk i 8-10 minutter. Smak til med salt og pepper.

Legg fiskefileten over grønnsakene. Legg eventuelt over noen skiver sitron. Legg på lokket igjen og la stå på middels varme til fisken begynner å flake seg. Tiden avhenger av tykkelsen på fiskefiletene (bedre med litt for lite varmebehanding enn for lenge, da fisken blir tørr). Rist lett på pannen en gang i mellom slik at grønnsakene ikke legger seg ved i bunnen.

Dryss over grovhakket persille eller basilikum før servering.

Server med grovt brød.