Kristoffersen takker for støtten fra norske idrettsstjerner

– Er dere kranglefanter?

– Jeg tror ikke det er mulig å bli best i noe som helst hvis du ikke har en egen mening som du tør å stå for - et mål eller et veivalg. Hvis du skal gjøre noe som andre bestemmer, som du ikke er enig i, så blir det vanskelig å få til, sier pappa Lars.

– For å bli best må du ha troen på alt. Da må alt være 100 prosent, du må i alle fall ha troen på at det er 100 prosent. Og har du ikke troen på at noe kan være bedre enn det det er … da går det ikke, fortsetter han.

– Har man lyst til å bli best, så må man si fra, sier Henrik og hevder at duoen kun er ærlige og direkte.

– Og med kommunikasjon, er det vel det som er det letteste. Hvis du er ærlig og direkte, så lyver man ikke og går ikke rundt grøten.

Far og sønn sier til NTB at de både håper og tror det blir mindre støy med den nye avtalen.

Kjedelig uten lidenskap

Men at partene har lagt stridsøksen til side betyr ikke at den temperamentsfulle alpinisten plutselig skal slutte å vise følelser.

– Det sportslige er en helt annen sak, sier Henrik og forsikrer at han kommer til å vise følelser enten han har kjørt bra eller dårlig.

– Går rullegardinen ned, går rullegardinen ned, sier alpinisten som legger til at han tror idretten for mange hadde blitt kjedelig uten lidenskapen.

– Så jeg kommer nok ikke til å endre meg så mye der. Men jeg blir jo eldre og smartere jeg også, sier 24-åringen og ser mot faren for en eventuell bekreftelse på det.

– Det vil jeg absolutt si, bekrefter pappa Lars – og utdyper:

– Dette har pågått i fem år, siden du var 19-20 år. Ikke nok med at du skal ha det prestasjonspresset rundt resultater og trening, men så skal du ha dette her i tillegg. Da er det lett for noen og enhver å si ting i kampens hete som kanskje burde ha blitt sagt på en annen måte. Så kanskje han er litt smartere enn hva han var før, det handler om erfaring.

– Jeg var trent for å stå på ski. Jeg var ikke trent for å håndtere mediene, sier Henrik, før faren igjen tar over.

– Han har nok blitt litt roligere etter hvert, sier han.

– Men det kommer av at du kanskje lærer av å holde ting litt inni deg. Men inni deg, det gnaget etter å prestere bedre, det må være der. Hvis ikke det er der så tror jeg det stopper opp.