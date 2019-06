Til angrep på Hillary

«Vi har aldri hatt renere luft og vann,» påstod han, som en slags forklaring på at det var riktig å trekke USA ut av internasjonalt klimasamarbeid. «USA! – USA! – USA!» skrek massene begeistret. Før presidenten fortsatte med at hans politikk utjevner sosiale ulikheter og gir folk et mer rettferdig helsesystem. «Vil du ikke ha rett til helsehjelp, skal du heller ikke betale for det.»

Trump forteller velgerne sine at han er garantien for en videre vekst i økonomien, og at de bilaterale handelsavtalene som nå erstatter de internasjonale er best. Greatest! «Kanskje får vi til en god avtale med Kina. Kanskje får vi ingen avtale i det hele tatt. Det er like greit.» Det høres enkelt ut, men jeg har møtt noen av Trump-velgerne som rammes av handelskrigen med Kina. Trump bør være forsiktig med å tro at velgerne uten videre støtter ham neste gang.

Skal utrydde AIDS

Donald Trump er den nest minst populære presidenten etter andre verdenskrig, kun slått av demokraten Jimmy Carter. Det finnes ingen garanti for gjenvalg. Selv ikke om man lover fortsatt økonomisk vekst, at det skal bygges mur mo Mexico og at AIDS skal utryddes. Ja, Donald Trump går faktisk til valg på dette siste. Det er modig gjort om man regner med å bli holdt ansvarlig for løftene man gir.

Meningsmålingene ser ikke bra ut for Donald Trump akkurat nå. Men de er langt, langt bedre enn at noen tør å ta en demokratisk valgseier i 2020 for gitt.