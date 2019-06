Gårdens avlinger skal ha blitt totalskadd etter regnværet, og politiet sier til TV 2 at det kan dreie seg om skader for flere millioner.

– Et ekstremt regnskyll førte til at et låvebygg ble ødelagt, samt store skader på flere jordbruksområder på Vestre Toten i dag, sier operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt, Kjartan Vaage.

Et tykt lag med gjørme og jord nådde ut på riksvei 117, noe som førte til at veien var midlertidig stengt i en periode.

– Jorden i området løsnet og det lå et 10 centimeter tykt lag med jord utover riksveien, sier Vaage.

Det skal ikke ha vært behov for å evakuere beboerne i området.