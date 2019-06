Det viser en fersk meningsmåling Sentio har laget for Bergensavisen.

Mens Arbeiderpartiet for fire år siden jublet for valgseieren som ga dem byrådsmakt med en oppslutning på 37,8 prosent, viser målingen at bare 16,9 prosent nå vil stemme på partiet i byen.

Sjokkmålingen kommer få timer før Jonas Gahr Støre skal dra igang valgkampen for Arbeiderpartiet sammen med toppene i flere av storbyene.

Bompengepartiet størst

Høyre får 21,2 en tilbakegang på 0,9 prosentpoeng siden forrige valg.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger får 22,1 prosent og er største parti i Bergen. Dette er den tredje målingen som viser at partiet kan ligge an til å bli Bergens største.

Frp får 6,1 prosent, KrF 3,6 prosent, Rødt 4,5 prosent, Senterpartiet 4 prosent, SV 10,2 prosent, Venstre 3,2 prosent, MDG 6,9 prosent og Pensjonistpartiet 0,3 prosent.

Krisetall for Frp

Bompengepartiet FNB er blitt nesten dobbelt så stort som Frp i Stavanger, ifølge en ny meningsmåling. I Sandnes er de nesten like store.

Meningsmålingen, som er utført av Respons Analyse for Stavanger Aftenblad og VG, viser at partiet har 12 prosent oppslutning i byen.

Frp får 6,3 prosent på målingen, noe som er 4,5 prosentpoeng mindre enn ved valget i 2015.

Dersom det hadde vært kommunevalg nå, ville FNB fått åtte mandater i bystyret, fem flere enn i dag. Frp ville fått fire mandater, og dermed mistet tre av sine nåværende mandater.

En annen måling fra samme byrå viser at FNB kommer inn i bystyret i Sandnes i Rogaland med seks mandater. Resultatet på 12,4 prosent overrasker selv ordførerkandidaten i partiet:

– Fantastisk, sier Ellen Karin Moen, FNBs ordførerkandidat i Sandnes, til Stavanger Aftenblad.

Mens FNB fosser fram, har Frp tapt fem mandater siden forrige valg, og det er bare ett mandat som skiller partiene i bystyret, ifølge meningsmålingen. Frp får 13,5 prosent på målingen, 10 prosentpoeng mindre enn ved valget i 2015.

FNB har så langt sagt at det ønsker å samarbeide med andre partier fra sak til sak. Moen understreker at partiet har flere ufravikelige krav, som bompengespørsmålet.

– Bompengesaken var dråpen som fikk begeret til å renne over. Mange velgere opplever at de ikke blir hørt, og derfor kommer de til oss nå, sier Moen.