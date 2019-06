Australia blir Norges motstander i VM-åttedelsfinalen

Se den vanvittige tabben som ledet til det fjerde målet i vinduet øverst! (Video med tillatelse fra NRK).

TV 2s fotballekspert ser for seg en åpen kamp.

– Det er 50-50. Vi så ikke så bra ut mot Sør-Korea, og det gjør meg litt mer usikker. Men det vi gjorde mot Frankrike, viser at vi kan gjøre opp med de beste nasjonene, sier Solveig Gulbrandsen.

– Vi kunne alltids ha fått en verre motstander. Men Australia er bra, så det blir tøft, advarer hun.

Australia trengte tremålsseier ettersom Brasil slo Italia 1-0 i Valenciennes. Italia vant gruppen, men både italienerne, Australia og Brasil endte på seks poeng.

Må stoppe firemålshelten

For Australia ble Samantha Kerr utvilsomt den store helten tirsdag kveld. Hun scoret alle fire målene, to i hver omgang.

TV 2s fotballekspert er klar på at Kerr er kvinnen å stoppe for Maria Thorisdottir og Maren Mjelde på lørdag.

– Det viser at hun er på, selv om det i dag selvfølgelig er en del tabber fra Jamaica. Men hun er der det skjer og skaper ting på egenhånd, sier Solveig Gulbrandsen.

– De er et lag som jobber veldig hardt sammen, men det er hun som er stjernen i laget, tilføyer hun.

Lene Mykjåland trekker også frem Kerr som lagets store stjerne.

– Hun er veldig bra. Ekstremt atletisk, uforutsigbar og en dribler som også går i bakrom, forklarer Mykjåland.

– Australia minner meg litt om USA. De er fysisk sterke, og har litt den samme mentaliteten og pågangsmotet i spillet. Fremoverrettet og «gønner» på, samtidig som at de har gode ballspillere, fortsetter hun.

– Utfordring med lag utenfor Europa

Australierne ledet ganske komfortabelt 2-0 til pause, men Jamaica hevet seg etter hvilen og reduserte tidlig ved Havana Solaun.

Likevel skulle Kerr sikre Australia en stor nok seier til at Norge venter i neste runde. Hun scoret med to pene headinger i første omgang, mens de to siste scoringene kom etter defensive feil hos Jamaica.

Solveig Gulbrandsen mener at det «alltid er en utfordring å møte lag utenfor Europa».

– Det blir ofte litt annerledes, som mot Sør-Korea. Vi er litt mer vant til å håndtere europeiske lag. Det blir en tøff kamp, og det er lenge siden Norge har kommet til en kvartfinale. Det blir tøft, men vi har muligheter, sier hun.