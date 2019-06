Antonsen ble hentet av luftambulanse etter ulykken. Tilstanden hans er foreløpig uavklart, men personer på stedet uttaler til Trav365 at han var ved bevissthet.

Årsaken til ulykken var ifølge travnettstedet at hesten New Fighter, kjørt av Adrian Solberg Akselsen, snublet på oppløpet. Antonsen satt bak Pastor Royal, som lå i rygg på New Fighter, og han kjørte inn i New Fighter, ble kastet ut av sulkyen og landet på indre bane.

– Det var en hest som stupte, og en annen hest stupte over den igjen. Kuskene ble skadd, men det ser ut til å ha gått bra med hestene, sier sportsassistent Inger Lund på Momarken til Nettavisen.

I fallet skal Antonsen også ha blitt delvis påkjørt av en annen ekvipasje. Pastor Royal slapp fra hendelsen uten skader.

Adrian Solberg Akselsen skal ha blitt lettere skadd i ulykken. Han ble kjørt til legevakten i ambulanse.

Gøran Antonsen er kjent som eier, trener og kusk til stjernetraveren Lionel.

