Ingen enighet timer før fristen: – Han har et betydelig problem

– Vi tar en vurdering i morgen tidlig. Vi har også egne forslag på de kommunale boligene, sier han til TV 2.

VURDERER: Eirik Lae Solberg sier de borgerlige vurdere å stemme med Rødt. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

– Det kan ende opp med at byrådet må få støtte i post til post i bystyret. De borgerlige har et opplegg, så Rødt kan støtte oss i saker. Et bystyre uten et budsjett vil gå på mange nederlag. Det vil bli krevende og betyr at Raymond Johansen har et betydelig problem frem til valget, sier Lae Solberg.

Ap er skuffet

Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo, Frode Jacobsen, er overrasket over Rødt. Jacobsen svarer på vegne av Ap og Raymond Johansen.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske at det var enighet om revidert budsjett, vi har klart det syv ganger. Jeg er overrasket over Rødt ikke støtter vårt forslag og er ikke enig i at vi ikke har argumentert godt for hvorfor de har ett dårlig forslag, sier Jacobsen til TV 2.

Han mener forslaget er både dyrt og dårlig.

– 170 millioner til å kutte husleien med 3.000 vil gi de mer enn 400 kroner i økt kjøpekraft. De som tjener mest er staten og finansministeren som vil spare penger ved at det blir mindre statlig bostøtte, sier han.

Jacobsen sier man skal ha en gjennomgang av hele ordningen.

STRESSER IKKE: Frode Jacobsen tror Rødt vil stemme for byrådets budsjett til slutt. Foto: Pedersen, Terje

– Vi er enige om at vi skal finne en ny måte å fastsette husleien i kommunale boliger for å unngå at folk blir sosialklienter. Vi er i gang med å utrede systemet. Det blir galt å redusere husleien nå, men vi vil fryse den.

Han sier byrådet foreslår å sette av 60 millioner for å løse de mest akutte utfordringene som såkalt gjengs leie fører med seg.

– Hva vil det si hvis dere ikke får flertall?

– Hvis ingen får flertall, så blir ting som i dag. Kommunen har et budsjett og hvis endringsforslagene fra både de borgerlige og Rødt faller, så tror jeg byrådets budsjett vil bli vedtatt. Jeg tror Rødt heller vil stemme alternativt for at leien blir fryst enn å ikke bli satt ned. Stemmer de bare for sitt forslag og ikke vårt alternativ, betyr det at vedtakene som ligger der fra før vil gjelde, og da vil husleien stige i løpet av høsten.

– Så det blir ikke et styringsproblem, tror du?

– Erling Lae Solberg sine uttalelser må ses i lys av at det er 83 dager til valget. Det er ikke vits å lage mer drama enn det som er nødvendig, sier Jacobsen.