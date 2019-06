Den norske landslagskapteinen, som de to siste sesongene har spilt for sveitsiske Fribourg-Gottéron, har skrevet under på en toårskontrakt med sin nye klubb.

– Det føles kjempebra og spennende. Jeg ser fram til å komme i gang. Jeg har bare hørt bra ting om Linköping som klubb og som by, så det skal bli morsomt, sier Holøs til Linköpings nettsted.

Hovedtrener Bert Robertsson er fornøyd med å få inn Holøs i en ellers ganske ung backstall. Han avslører også at LHC speidet på 31-åringen under ishockey-VM i mai.

– Jonas er en spiller av høy klasse. Vi så ordentlig på ham under VM-turneringen, og der følte vi at det var en kar som ville passe inn i vår klubb, sier Robertsson.

Holøs er blant Norges mest meritterte spillere og står med 114 offisielle A-landskamper for Norge (OL og VM). Han er den eneste som har spilt samtlige VM-turneringer siden Norge rykket opp til A-nivået i 2005.

Tidligere har han spilt for Växjo og Färjestad (to perioder) i SHL. Han har også vært proff i blant andre NHL-klubben Colorado Avalanche.

Linköping endte på 12.-plass i den svenske toppligaen sist sesong.

