Politiet rykket ut med flere patruljer da en mann meldte at han var blitt stukket med en skarp gjenstand i Drammen sentrum.

– Fornærmede skal være stukket av en skarp gjenstand ute på åpen gate. Han har fått et stygt kutt i armen, sier Andre Kråkenes, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet leter etter to mistenkte.

Mannen skal ikke være livstruende skadd, men et dypt kutt. Politiet jobber med å finne ut om det var tilfeldig at mannen ble stukket.

– Vi vet ikke bakgrunnen for hvorfor han ble stukket. Fornærmede sa at han ikke kjente mistenkte. Vi jobber nå med finne ut om det var tilfeldig at han ble stukket, sier operasjonslederen videre.