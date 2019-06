– Kanskje den største gamblingen de har gjort om de går for Lampard

Tidlig i juni anket London-klubben saken til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Det er blitt spekulert på om overgangsnekten vil bli fryst mens CAS behandler anken, men ifølge The Telegraph er Chelsea forberedt på at de ikke kommer til å kunne hente spillere før neste sommer.

Myhre tror at overgangsnekten kan være en del av grunnen til at Chelsea ikke ser ut til å gå for en mer anerkjent manager. Ikke minst med tanke på at Eden Hazard er borte, sannsynligvis uten med sjanser om å erstatte ham.

– Jeg kan godt skjønne om andre etablerte managere har vært mer skeptiske nettopp fordi Hazard er borte. Det er en del usikkerhetsmomenter rundt spillergruppen med overgangsnekten, sier Myhre, før han fortsetter:

– Forventningene i Chelsea vil være høye uansett. De står ikke nødvendigvis i stil til det faktum at de har mistet sin klart beste spiller, og ikke får lov å kjøpe noen. Det er det ikke mange som tenker på om de begynner å tape kamper.

Derfor kan bekreftelsen drøye

Likevel tror han at Lampard kan få mer tid på seg enn sine forgjengere. Ikke siden José Mourinhos første regjeringsperiode har en manager fått mer enn drøyt to og en halv sesong av Roman Abramovitsj.

– En erfaren manager vil ha større press enn det Lampard har. Han kan flyte på historikken han har der, navnet og personligheten neste sesong. Men han blir også målt på at «vi er en klubb som skal kjempe om titler», og etter at den overgangsnekten er over, kommer han til å leve under samme press som de andre har gjort, tror han.

Ifølge The Telegraph kan en bekreftelse av Lampard-ansettelsen la vente på seg. Avisen skriver at overgangsnekten gjør at Chelsea ikke føler et behov for å forhaste seg til å få en ny manager på plass, i og med at han uansett må jobbe med den nåværende stallen.