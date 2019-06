– Norge som nasjon har mislyktes

Dette gir afghanske myndigheter anledning til å se på saken og stille norske myndigheter de spørsmål de måtte ønske.



– Det var ingen innsigelser, og det er ganske vanlig at vi får det, men i denne saken fikk vi ikke det. Ethvert land har plikter mot å ta i sine egne borgere, sier Olafsen.



Støtter returen

Redaktøren i Minerva, Nils August Andresen, mener utsendelsen av familien var riktig.

– Saken er behandlet mange ganger av utlendingsmyndighetene og rettsapparatet, og man har gjennomgående konkludert med at det ikke finnes et beskyttelsesbehov. Da familien fikk opphold, var det fordi det var vanskelig å sende de tilbake fordi de manglet en mannlig person.

– Alle instanser som har behandlet saken har kommet frem til at det er gitt uriktig informasjon. Det er en krevende dilemma at det å trenere en sak og gi uriktige opplysninger fører til at man opparbeider seg den botiden som gjør at man kan peke på barnets neste, sier Andresen.

Frp: Foreldrene har tatt et valg for barna

Frps stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos minner om at det er mange som gjerne vil bli i landet, men ikke får den samme oppmerksomheten.

– Sånn engasjement ser man i enkeltsaker og det er fint for de det gjelder, men det er trist når man tenker på at vi de siste seks årene har uttransportert mer enn 36.000 mennesker. Det er mennesker som veldig gjerne vil være her, men som ikke får medienes oppmerksomhet, sier Kjønaas Kjos til TV 2.

SKEPTISK TIL REGELVERKET: Kari Kjønaas Kjos. Foto: Heiko Junge

Hun viser til at familien i flere år har vist at en tvangsretur vil skje hvis de ikke returnerer frivillig.

– Man har visst i mange år at man ikke har lov til å være her og man får tilbud om frivillig uttransportering, som betyr at man får med seg kontakter og ved når man skal dra og hvordan. De får beskjed om at hvis man ikke velger frivillig uttransportering, så vil dette skje. Foreldrene må ta det ansvaret det er og ta valg for barna side, og her har man tatt valget at man ønsker å prøve alle muligheter.

Stortingsrepresenant for Venstre, Jon Gunnes, mener politikken er for streng, og peker på at barna er integrert.

