Deretter gjenforenes de med sin mor, opplyser familiens advokat til NTB.

Abbasi-familien, mor og tre søsken på 16, 20 og 22 år, ble hentet av politiet lørdag morgen og senere satt på fly til Afghanistan via Istanbul. Moren var bevisstløs på hele turen til Istanbul og ble av helsemessige årsaker returnert til Norge mandag.

– Det jeg vet, er at det er planlagt at søsknene blir kjørt til Ahus for å gjenforenes med moren, sier familiens advokat Erik Vatne til NTB.

De tre barna skulle etter planen fraktes videre til Kabul.

Like før midnatt mandag kom beslutningen om at uttransporteringen av Abbassi-familien stanses, og at de tre barna også skal fraktes tilbake til Norge. Det skjedde etter at afghanske myndigheter besluttet å ikke akseptere å slippe søsknene tilbake i landet. Prisen på denne flyreisen er foreløpig ikke kjent.

– Yasin har fått beskjed om at de får fly tilbake til Norge tirsdag ettermiddag. Verken han eller jeg kan tro at det er sant. Det er lenge siden jeg har hørt at han har vært så glad, sa Gabriele Rocyte til TV 2 etter å ha snakket med kjæresten på telefon fra Istanbul.

